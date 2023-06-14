إعلان أمريكي جديد بشأن اليمن

الأربعاء 14 يونيو-حزيران 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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فيما ناقش مجلس الأمن الدولي أمس في جلسة مغلقة الأزمة اليمنية وجهود السلام، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الخارجية الأمريكية اليوم (الثلاثاء) أن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون اليمن تيم ليندركينغ وصل إلى الرياض لتفعيل الجهود الرامية إلى إطلاق عملية سلام شاملة في اليمن.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها «الولايات المتحدة ملتزمة بدعم تسوية النزاع في اليمن بأسرع ما يمكن وتعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة والشركاء في المنطقة تطويراً للهدنة التي تم التوصل إليها برعاية الأمم المتحدة، والتي جلبت أطول فترة من الهدوء منذ بداية الحرب، ومن أجل تمكين اليمنيين من صياغة مستقبل أفضل لبلادهم»، موضحة أن ليندركينغ سيلتقي خلال زيارته السعودية بمسؤولين يمنيين وكذلك الشركاء الدوليين، لمناقشة الجهود المنسقة لتفعيل المفاوضات المستمرة.

وأشارت إلى أن جهود مبعوثها الخاص ستأتي تطويراً للمناقشات التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظرائه في المنطقة، وسيبحث التقدم الذي تم إحرازه أخيراً في العملية المدعومة أمريكياً لتفادي تسرب النفط الكارثي من ناقلة «صافر».

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أمس توفير التغطية التأمينية لتفريغ خزان صافر، متوقعة أن تستمر عملية التفريغ شهراً كاملاً.