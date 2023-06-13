الثلاثاء 13 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تمت اليوم الثلاثاء 13يونيو حزيران في العاصمة المؤقتة عدن توقيع اتفاقية بين كلا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شركة الخطوط الجوية اليمنية لتخفيض أسعار التذاكر للطلاب المبتعثين إلى الخارج.

وتشير الاتفاقية بموجبها حصول الطلاب على تخفيض بواقع ٢٥٪ في أسعار التذاكر وذلك بحسب الفئات التالية: طلاب التبادل الثقافي الحاصلين على منح دراسية من الدولة إلى الخارج، وللطلاب الحاصلين على مساعدات مالية، بالإضافة إلى الطلاب الدارسين في الخارج على حسابهم الخاص.

وتشمل التخفيضات أيضًا زوجة الطالب وأولاده إذا رغبوا في اصطحابهم إلى البلدان التي يدرسون بها، وكذا الطلاب الدارسين في الخارج والراغبين بالعودة إلى الوطن بشرط أن يتم الصرف بموجب مذكرة صادرة من قبل الملحقيات الثقافية في سفارات اليمن في الخارج.

ونوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والفني والتدريب المهني خالد الوصابي، بجهود الشركة وما تبذله من جهود لتذليل سفر اليمنيين بمن فيهم الطلاب رغم الظروف الصعبة التي تواجها الشركة واليمن بشكل عام منذ انقلاب ميليشيات الحوثي الارهابية.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود حرص الشركة على توقيع مثل هذه الاتفاقيات التي تسهم في تسهيل اجراءات السفر للفئات الأكثر احتياجا بما فيهم الطلاب المبتعثين.