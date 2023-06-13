الثلاثاء 13 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قتل شخص إثر مواجهات قبلية تغذيها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران والمصنفةإرهابيا، في محافظة الجوف (شمالي شرق اليمن).

وقالت مصادر قبلية ، إن مواجهات مسلحة اندلعت (الاثنين) 12يونيو حزيران بين قبيلتي " آل مهدي"، و "آل ساهيه" في منطقة اليُتمة بمديرية خب والشعف شمالي محافظة الجوف.

وأوضحت المصادر، أن الاشتباكات التي اندلعت على إثر خلافات على أراض متنازع عليها، تغذيها مليشيات ‎الحوثي، وذلك ضمن مخططاتها لبث الفرقة والنزاع في مكونات قبائل "دهم".

وأشارت المصادر أن الاشتباكات التي استمرت لساعات قتل فيها شخص يُدعى "محمد غفيصه العكيمي". وتعمد مليشيا الحوثي الإرهابية منذ سنوات، إلى بث الشقاق والفرقة بين أبناء القبائل وتغذية النزاعات والثارات القبلية فيما بينهم، وذلك في إطار مساعيها لإحكام سيطرتها على المحافظة الحدودية مع السعودية.