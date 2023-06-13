رسميا.. ميسي يحسم موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026

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أعلن ليونيل ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، عن موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026 والتي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك.
وتُقام بطولة كأس العالم 2026 في 3 دول، حيث تبدأ تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إليها في شهر سبتمبر/ أيلول المُقبل.
وقال ميسي في تصريحات لصحيفة “تيتان سبورتس” الصينية الرياضية، على هامش وجوده هناك لخوض إحدى المباريات الودية أمام أستراليا، بشأن المشاركة في كأس العالم 2026: “لا أعتقد أنني أشارك في كأس العالم 2026.. لكني بالتأكيد سأتواجد هناك لمشاهدتها”.
وأضاف أسطورة الأرجنتين: “لقد قلت هذا الامر سابقا، مونديال قطر كان الأخير لي، ولن أشارك في المونديال المُقبل، ولم أغير رأيي بخصوص ذلك”.
وعلق ميسي على ترشيحه للفوز بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه قائلاً: “لم يُعد يُهمني هذا الأمر في هذه المرحلة من حياتي.. وبالنسبة لي فإنني دائما ما أقول إن الجوائز الفردية ليست ما يهمني قدر الجوائز الجماعية”.
وأضاف اللاعب المنتقل حديثا إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي: “الجائزة الأعظم التي حصلت عليها هي كأس العالم 2022.. كانت الأعظم بالنسبة لي على الأطلاق”.