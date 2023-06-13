إصابة نجل قاضي حوثي في مواجهات بينية بمحافظة إب..تفاصيل

الثلاثاء 13 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اصيب نجل قيادي في مليشيا الحوثي، لإطلاق نار من قبل عناصر تحمل الاسم ذاته (وسط اليمن)، في ظل خلافات واسعة بين قيادات وأجنحة الجماعة بالمحافظة الخاضعة لسيطرتها بالقوة منذ العام 2014م.

وقالت مصادر محلية، إن نجل القاضي عبدالرحمن المتوكل والذي يعمل عضو في استئناف نيابة إب أصيب بعيار ناري من قبل عناصر أمنية حوثية تابعة لقسم شرطة الشعاب بمدينة إب.

وبحسب المصادر، فإن العناصر الحوثية اعتقلت شخصين من أقارب القاضي المتوكل وزجتهما في السجن فيما لم تعرف بعد الأسباب.

وتشهد محافظة إب صراعات مسلحة بين قيادات حوثية، تعود غالبيتها لخلافات حول المنهوبات والنفوذ وتسببت في مجملها بسقوط عشرات القتلى والجرحى منذ بداية الانقلاب.

وأضافت المصادر، أن خلافات بين القيادي "المتوكل" وعناصر المليشيا في قسم "الشعاب" بمديرية المشنة، تطورت حد المواجهة المسلحة وتبادل إطلاق النار.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من مقتل عنصر حوثي يدعى "حسام قاسم صالح عوضه" برصاص مسلحين تابعين للمليشيا في عزلة بني "سبأ" بمديرية القفر، بخلافات وصراعات داخلية بين عناصر المليشيا حول أموال منهوبة.

وشهدت محافظة إب الأشهر والسنوات الماضية خلافات حادة وغير مسبوقة بين قيادات وأجنحة المليشيا الحوثية تعود في مجملها لصراع حول النفوذ والمناصب والجبايات المالية والأراضي، حيث سقط خلالها قتلى وجرحى بينهم قيادات كبيرة أبرزهم القيادي الحوثي إسماعيل عبدالقادر سفيان والذي لقي مصرعه برصاص عناصر حوثية في يونيو 2019م.