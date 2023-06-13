تقرير أممي.. نزوح أكثر من 20 ألف يمني منذ يناير الماضي

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كشف تقرير أممي ،عن " نزوح أكثر من عشرين ألف يمني منذ يناير من العام الجاري 2023.
وقال التقرير الصادر عن منظمة الهجرة الدولية، في تقريرها الأسبوعي أصدرتة اليوم الثلاثاء 13يونيو حزيران "إنه ومنذ مطلع يونيو الجاري ، تتبعت مصفوفة النزوح التابعة للهجرة الدولية، نزوح 23 أسرة يمثلون (138 فردًا)".
وذكر التقرير، إن مصفوفة النزوح التابعة للهجرة الدولية رصدت "ما بين 1 يناير وحتى 10 يونيو 2023، ) 3339) أسرة يمثلون (20034 فرداً) تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل".
وحسب المنظمة فقد سجلت أكبر حالات نزوح في محافظة تعز تليها الحديدة ومأرب، فيما كانت معظم حالات النزوح داخليا من محافظات أبين تعز والمحويت.
ومنذ الانقلاب الحوثي الإرهابي على مؤسسات الدولة في صنعاء أواخر العام 2014 أجبرت المليشيا الملاييين من اليمنيين على النزوح، تحت تهديد السلاح. ونهبت مليشيا الحوثي الانقلابية ممتلكات العديد من النازحين، وأجبرتهم على العيش في ظروف مأساوية جراء فقدانهم لأموالهم وممتلكاتهم.
وسجلت أكبر حالات نزوح في محافظة شبوة (294 أسرة) تليها مأرب (43 أسرة) وتعز (35أسرة) وكانت جميع حالات النزوح داخليا في المحافظات ذاتها وفقا للمنظمة. ويبلغ عدد النازحين في اليمن منذ بدء الحرب 4.3 مليون شخص، 60٪ منهم في محافظة مارب