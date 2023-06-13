رئيس الأركان يوجه بتوفير كل متطلبات محور الغيضة للقيام بكافة واجباته ومهامه

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عقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، اليوم، اجتماعًا بقائد محور الغيضة اللواء محسن علي مرصع وعدد من قيادات المحور، لمناقشة الأوضاع الأمنية والعسكرية بمحافظة المهرة.
ووجه رئيس الأركان بتوفير كل المتطلبات التي يحتاجها المحور للقيام بواجباته ومهامه على الوجه الأمثل. وناقش الاجتماع سير العمل بمحور الغيضة والدور المهم الذي يقوم به لتأمين البوابة الشرقية للجمهورية اليمنية.
وأشاد رئيس هيئة الأركان بما يتمتع به منتسبي المحور من روح وطنية وولاء للجمهورية، وما يقومون به من مهام وواجبات من صميم أعمالهم. حضر الاجتماع رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه، ومستشاري رئيس هيئة الأركان العامة، وقائد فرع الشرطة العسكرية بمحافظة مأرب لعميد ناجي منيف.