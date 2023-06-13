وكيل قطاع الحج يشدد على أهمية تقديم أفضل الخدمات لحجاج اليمن ويوجه بانشاء فرق طوارئ تعمل على مدار الساعة في المخيمات وكيل قطاع الشباب يتفقد المراكز الصيفية بالعاصمة المؤقتة عدن ما حقيقة وجود أزمة في المخزون الغذائي لليمن من القمح والمواد الأساسية؟ موجات حارة شديدة ومفاجئة تعيشها المنطقة العربية قد تؤثر على صحة الإنسان المبعوث الأممي يناقش تطوير رؤية يمنية طويلة الأمد لسلام مستدام مسئول حكومي يكشف عن شريان الحوثي الوحيد الذي يتغذى منه ويندد بتواطؤ أممي بعد عرض الهلال السعودي التاريخي.. تسريب قرار نيمار عند اندلاع أي حرب بين الصين وأميركا.. هذا ما قد يحدث أميركا هرب من الحرب.. فربح أكثر من نصف مليون دولار مشروع إسرائيلي جديد هدفه فصل القدس ثقافيا عن مدن الضفة
ناقش اجتماع برئاسة وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش، اليوم، الترتيبات الخاصة بموسم الحج للموسم ١٤٤٤هجرية لحجاج بلادنا.
واكد الرباش في الاجتماع الذي ضم رؤوساء الأفواج ومتعهدي الإعاشة ومطوفي حجاج بلادنا من الجانب السعودي للموسم ١٤٤٤هجرية، أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصارمة بمنع التجاوز على حقوق الحجاج في مخيماتهم وإعاشتهم ووسائل مواصلاتهم.
وحث الوكيل، مطوفي حجاج الدول العربية على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بلادنا في المشاعر المقدسة..
مشدداً على ضرورة وجود فرق طوارئ تعمل على مدار الساعة في المخيمات لمعالجة أي صعوبات قد تواجه الحجاج اليمنيين. واستعرض الاجتماع، سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات الرسمية والخاصة المعنية بتقديم الخدمات للحجاج اليمنيين.