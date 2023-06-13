وكيل قطاع الحج يشدد على أهمية تقديم أفضل الخدمات لحجاج اليمن ويوجه بانشاء فرق طوارئ تعمل على مدار الساعة في المخيمات

الثلاثاء 13 يونيو-حزيران 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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ناقش اجتماع برئاسة وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش، اليوم، الترتيبات الخاصة بموسم الحج للموسم ١٤٤٤هجرية لحجاج بلادنا.

واكد الرباش في الاجتماع الذي ضم رؤوساء الأفواج ومتعهدي الإعاشة ومطوفي حجاج بلادنا من الجانب السعودي للموسم ١٤٤٤هجرية، أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصارمة بمنع التجاوز على حقوق الحجاج في مخيماتهم وإعاشتهم ووسائل مواصلاتهم.

وحث الوكيل، مطوفي حجاج الدول العربية على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بلادنا في المشاعر المقدسة..

مشدداً على ضرورة وجود فرق طوارئ تعمل على مدار الساعة في المخيمات لمعالجة أي صعوبات قد تواجه الحجاج اليمنيين. واستعرض الاجتماع، سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات الرسمية والخاصة المعنية بتقديم الخدمات للحجاج اليمنيين.