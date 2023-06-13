وكيل قطاع الشباب يتفقد المراكز الصيفية بالعاصمة المؤقتة عدن

الثلاثاء 13 يونيو-حزيران 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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تفقّد وكيل قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة د. منير مانع لمع، اليوم الثلاثاء، عددًا من المراكز الصيفية بالعاصمة المؤقتة، التي تقام برعاية من وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، وأطلع على سير الأنشطة والفعاليات المقامة فيها.

وخلال زيارته لثانوية زينب للبنات بمديرية دار سعد، وثانوية عمر المختار للبنين، أشاد لمع، بـ "مجمل الفعاليات والأنشطة والبرامج المقامة في تلك المراكز وبما تحتويه من أعمال إبداعية، سوى كانت رياضية أو في مجالات فنون (الرسم والحياكة والتطريز والكوافير، فضلًا عن دروس التقوية في مواد "اللغة العربية، والإنجليزية، والرياضيات"، ودورات في التمريض والاسعافات الأولية)".

ونقل لمع، للمشاركين في المركز الصيفي بثانوية زينب على قاسم بمديرية دار سعد، ومركز البنين بثانوية عمر المختار بمدينة الشيخ عثمان، تحيات معالي الوزير البكري، مؤكدًا دعم واهتمام الوزارة بإقامة مثل هذه الفعاليات والبرامج باعتبارها مساحة لإبراز قدرات الطلاب وصقل مواهبهم وتنمية أفكارهم، واستغلال أوقات الفراغ في الأشياء المفيدة، وتجنب الضارة منها".

وأثنى، على "الجهود الكبيرة التي يبذلها مكتب الشباب والرياضة في المحافظة، ولجان التنسيق والمتابعة، لإنجاح هذه الفعاليات وما يقدّم فيها من برامج توعوية وفعاليات رياضية، دل عنها الأقبال الكبير الذي شهدته تلك المراكز من قبل أبنائنا الطلاب والطالبات في عدن، وحرص الجميع على الاستفادة من الدورات المقامة فيها، باعتبار مجملها حرف

يدوية تساهم وتساعد الفتيات على الالتحاق بسوق العمل، فضلًا عن كونها (المراكز الصيفية)، المكان المناسب للشباب لقضاء فترات الفراغ والعطل الصيفية".

وكان لمع، قد أستمع من القائمين على تلك المراكز، إلى شرح تفصيلي عن مجمل الفعاليات والأنشطة المقامة في تلك المراكز، ومدى الاستفادة من المحاضرات التوعوية في مجال مكافحة المخدرات واخطارها، بالإضافة الدروس والتعليمية والمهارات الحرفية المختلفة.

وكانت الأنشطة والبرامج الصيفية في عدن قد انطلقت في الـ (10)، من شهر يونيو/ حزيران الجاري، بحفل تدشين كبير حضره معالي وزير الشباب والرياضة نايف البكري وعدد من المسؤولين، وتستمر حتى الـ (25) من الشهر ذاته.

رافقه في الزيارة، مدير عام المراكز الشبابية نسيم واصل، ومدير عام فرع مكتب الشباب والرياضة بعدن وجدان الشاذلي، ومنسق المراكز والأنشطة الصيفية بعدن نوال