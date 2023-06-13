ما حقيقة وجود أزمة في المخزون الغذائي لليمن من القمح والمواد الأساسية؟ موجات حارة شديدة ومفاجئة تعيشها المنطقة العربية قد تؤثر على صحة الإنسان المبعوث الأممي يناقش تطوير رؤية يمنية طويلة الأمد لسلام مستدام مسئول حكومي يكشف عن شريان الحوثي الوحيد الذي يتغذى منه ويندد بتواطؤ أممي بعد عرض الهلال السعودي التاريخي.. تسريب قرار نيمار عند اندلاع أي حرب بين الصين وأميركا.. هذا ما قد يحدث أميركا هرب من الحرب.. فربح أكثر من نصف مليون دولار مشروع إسرائيلي جديد هدفه فصل القدس ثقافيا عن مدن الضفة الكشف عن تفاصيل عقد الانفصال بين رونالدو وصديقته جورجينا نجم عالمي يصدم النصر السعودي في سوق الانتقالات الصيفي الحالي
أكد المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، على ضرورة اضطلاع اليمنيين بتطوير رؤية شاملة بشأن سلام مستدام في البلاد التي تشهد حرباً منذ أكثر من ثمان سنوات.
وقال مكتب المبعوث الأممي، في بيان مقتضب على حسابه في "تويتر" اليوم الثلاثاء، إن غروندبرغ، وصل إلى هولندا، وناقش مع مسؤولين في وزارة الشؤون الخارجية الهولندية أهمية تطوير رؤية يمنية طويلة المدى للسلام ليسترشد بها المجتمع الدولي في الدعم الذي يقدمه.
وأضاف أن المبعوث سيشارك الثلاثاء في فعاليات منتدى اليمن الدولي 2023م.
وبحسب جدول أعمال المنتدى الذي ينظمه مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية وبرعاية من الخارجية الهولندية، فإن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سيفتتح فعاليات اليوم الثاني، بكلمة رئيسية حول جهود السلام المبذولة.
وكان المنتدى قد بدأ فعالياته الاثنين في لاهاي، ويستمر حتى الخميس القادم.