المبعوث الأممي يناقش تطوير رؤية يمنية طويلة الأمد لسلام مستدام

الثلاثاء 13 يونيو-حزيران 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، على ضرورة اضطلاع اليمنيين بتطوير رؤية شاملة بشأن سلام مستدام في البلاد التي تشهد حرباً منذ أكثر من ثمان سنوات.

وقال مكتب المبعوث الأممي، في بيان مقتضب على حسابه في "تويتر" اليوم الثلاثاء، إن غروندبرغ، وصل إلى هولندا، وناقش مع مسؤولين في وزارة الشؤون الخارجية الهولندية أهمية تطوير رؤية يمنية طويلة المدى للسلام ليسترشد بها المجتمع الدولي في الدعم الذي يقدمه.

وأضاف أن المبعوث سيشارك الثلاثاء في فعاليات منتدى اليمن الدولي 2023م.

وبحسب جدول أعمال المنتدى الذي ينظمه مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية وبرعاية من الخارجية الهولندية، فإن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سيفتتح فعاليات اليوم الثاني، بكلمة رئيسية حول جهود السلام المبذولة.

وكان المنتدى قد بدأ فعالياته الاثنين في لاهاي، ويستمر حتى الخميس القادم.