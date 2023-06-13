مسئول حكومي يكشف عن شريان الحوثي الوحيد الذي يتغذى منه ويندد بتواطؤ أممي

الثلاثاء 13 يونيو-حزيران 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حذر مسؤول محلي في محافظة الحديدة (غربي اليمن)، الثلاثاء، من بقاء موانئ الحديدة تحت سيطرة مليشيا الحوثي ، مندداً بالتواطؤ والدعم الأممي إزاء ذلك.

وقال وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، في تغريدة على تويتر: "بقاء موانئ ‎الحديدة تحت سيطرة مليشيا الإرهاب الحوثي تطيل وضع الحرب في ‎اليمن".

وأضاف: "ميناء الحديدة هو المتنفس والشريان الوحيد الذي يتغذى منه الحوثي الكهنوتي لتدمير الوطن واستعباد شعبه وللأسف بتعاون وضغط أممي تحت مبرر وصول المساعدات الإنسانية التي تنهب من الحوثي".

وشرعت برامج أممية في إعادة تأهيل ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين، بعد أن مارست ضغوطاً على الحكومة وتحالف دعم الشرعية برفع القيود على الميناء تحت مبرر رفع المعاناة عن الشعب اليمني ووصول المساعدات الإنسانية.

وتتهم الحكومة وتحالف دعم الشرعية مليشيا الحوثي، باستغلال الموانئ الخاضعة لها في تهريب السلاح وحكر الاستيراد على قيادات تابعة لها في حين تواصل حربها على رجال الأعمال والاقتصاد في البلاد.