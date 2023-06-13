ما حقيقة وجود أزمة في المخزون الغذائي لليمن من القمح والمواد الأساسية؟ موجات حارة شديدة ومفاجئة تعيشها المنطقة العربية قد تؤثر على صحة الإنسان المبعوث الأممي يناقش تطوير رؤية يمنية طويلة الأمد لسلام مستدام مسئول حكومي يكشف عن شريان الحوثي الوحيد الذي يتغذى منه ويندد بتواطؤ أممي بعد عرض الهلال السعودي التاريخي.. تسريب قرار نيمار عند اندلاع أي حرب بين الصين وأميركا.. هذا ما قد يحدث أميركا هرب من الحرب.. فربح أكثر من نصف مليون دولار مشروع إسرائيلي جديد هدفه فصل القدس ثقافيا عن مدن الضفة الكشف عن تفاصيل عقد الانفصال بين رونالدو وصديقته جورجينا نجم عالمي يصدم النصر السعودي في سوق الانتقالات الصيفي الحالي
حذر مسؤول محلي في محافظة الحديدة (غربي اليمن)، الثلاثاء، من بقاء موانئ الحديدة تحت سيطرة مليشيا الحوثي ، مندداً بالتواطؤ والدعم الأممي إزاء ذلك.
وقال وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، في تغريدة على تويتر: "بقاء موانئ الحديدة تحت سيطرة مليشيا الإرهاب الحوثي تطيل وضع الحرب في اليمن".
وأضاف: "ميناء الحديدة هو المتنفس والشريان الوحيد الذي يتغذى منه الحوثي الكهنوتي لتدمير الوطن واستعباد شعبه وللأسف بتعاون وضغط أممي تحت مبرر وصول المساعدات الإنسانية التي تنهب من الحوثي".
وشرعت برامج أممية في إعادة تأهيل ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين، بعد أن مارست ضغوطاً على الحكومة وتحالف دعم الشرعية برفع القيود على الميناء تحت مبرر رفع المعاناة عن الشعب اليمني ووصول المساعدات الإنسانية.
وتتهم الحكومة وتحالف دعم الشرعية مليشيا الحوثي، باستغلال الموانئ الخاضعة لها في تهريب السلاح وحكر الاستيراد على قيادات تابعة لها في حين تواصل حربها على رجال الأعمال والاقتصاد في البلاد.