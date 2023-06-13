بعد عرض الهلال السعودي التاريخي.. تسريب قرار نيمار

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اتجه الهلال السعودي بعد رفض الأرجنتيني ليونيل ميسي الانضمام إلى صفوفه إلى خيار البرازيلي نيمار للانضمام إلى "الزعيم" وسط ترحيب من فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي بالتخلي عنه.
لكن، المفاجأة كانت فيما أعلن عنه الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الهشبول، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بشأن مستقبل نيمار، مع عالم الساحرة المستديرة.
وقال الهشبول: "نيمار إلى ميامي مع ميسي"، في إشارة إلى رفض الساحر البرازيلي، الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الميركاتو الصيفي الحالي.
وفضل ، الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، على العرض السعودي التاريخي الذي يتراوح بين 400 إلى 500 مليون يورو، في الموسم الرياضي الواحد، لارتداء قميص الزعيم الهلالي.
يذكر أن نيمار، صرح في الساعات القليلة الماضية، بأن العديد من النجوم العالميين، سينتقلون إلى الدوري الأمريكي، بعد تعاقد إنتر ميامي، مع ليونيل ميسي، حيث يرتبط الثنائي بعلاقة صداقة وطيدة