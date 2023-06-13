آخر الاخبار

ما حقيقة وجود أزمة في المخزون الغذائي لليمن من القمح والمواد الأساسية؟ موجات حارة شديدة ومفاجئة تعيشها المنطقة العربية قد تؤثر على صحة الإنسان المبعوث الأممي يناقش تطوير رؤية يمنية طويلة الأمد لسلام مستدام مسئول حكومي يكشف عن شريان الحوثي الوحيد الذي يتغذى منه ويندد بتواطؤ أممي بعد عرض الهلال السعودي التاريخي.. تسريب قرار نيمار عند اندلاع أي حرب بين الصين وأميركا.. هذا ما قد يحدث أميركا هرب من الحرب.. فربح أكثر من نصف مليون دولار مشروع إسرائيلي جديد هدفه فصل القدس ثقافيا عن مدن الضفة الكشف عن تفاصيل عقد الانفصال بين رونالدو وصديقته جورجينا نجم عالمي يصدم النصر السعودي في سوق الانتقالات الصيفي الحالي

مشروع إسرائيلي جديد هدفه فصل القدس ثقافيا عن مدن الضفة

الثلاثاء 13 يونيو-حزيران 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات
عدد القراءات 621

 

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلى تحرك عربي ودولي لمنع حدوث أي تغيير في المسجد الأقصى، محذرا إسرائيل من تقديم مشروع قانون للكنيست لفرض تقسيم المسجد المبارك.

يأتي هذا بالتزامن مع تقديم أعضاء الائتلاف الحاكم بإسرائيل مشروع قانون آخر يقضي بمنع تعليم المنهاج الفلسطيني بالقدس الشرقية

إقراء أيضاً
عند اندلاع أي حرب بين الصين وأميركا.. هذا ما قد يحدث أميركا
الصين تستقبل أول رئيس دولة عربية خلال العام الجاري
تفاصيل حرب من نوع آخر.. انهيار ثاني سد أوكراني بعد كاخوفكا
تقرير خطير.. أمريكا نشرت 150 رأسا نوويا بـ 5 دول سرا
ترسانة العالم النووية “تتضخم”.. ما الدولة التي سجّلت الزيادة الأكبر؟
الجيش الإسرائيلي يصدر تعليمات خطيرة للجنود قد تنذر بنفجار حرب طاحنة على الحد
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول