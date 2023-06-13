مشروع إسرائيلي جديد هدفه فصل القدس ثقافيا عن مدن الضفة

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دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلى تحرك عربي ودولي لمنع حدوث أي تغيير في المسجد الأقصى، محذرا إسرائيل من تقديم مشروع قانون للكنيست لفرض تقسيم المسجد المبارك.
يأتي هذا بالتزامن مع تقديم أعضاء الائتلاف الحاكم بإسرائيل مشروع قانون آخر يقضي بمنع تعليم المنهاج الفلسطيني بالقدس الشرقية