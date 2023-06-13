نجم عالمي يصدم النصر السعودي في سوق الانتقالات الصيفي الحالي

الثلاثاء 13 يونيو-حزيران 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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تراجع نجم عالمي كبير، عن الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووعد النصر جماهيره بصفقات عالمية، في الصيف الحالي لمساعدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى "العالمي" خلال الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023".

ووفقا لصحيفة The Guardian البريطانية، رفض النجم الإيفواري ويلفريد زاها، جناح نادي كريستال بالاس الإنجليزي، الانضمام إلى رونالدو في نادي النصر.

وكشفت الصحيفة، عن أن "العالمي"، عرض على زاها، راتبا سنويا يقدر بـ30 مليون جنيه إسترليني (أي ما يعادل تقريبا 140 مليون ريال سعودي)، للانضمام إلى الفريق، إلا أن اللاعب لا يزال يرى نفسه قادرا على المنافسة بقوة، في الملاعب الأوروبية.

وأعلنت الصحيفة، تفاوض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع النجم الإيفواري، في الوقت الحالي، لبحث إمكانية التعاقد معه، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع كريستال بالاس، في 30 يونيو 2023.

وانتشرت في وقت سابق، تأكيدات من قبل بعض الإعلاميين السعوديين حول اتفاق ويلفريد زاها مع نادي النصر، ليكون أولى صفقات الفريق، في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024