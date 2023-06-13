ضبط شحنة أدوية مهربة بأحدى نقاط الحزام الأمني شمال عدن

الثلاثاء 13 يونيو-حزيران 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قالت قوات الحزام الأمني في طوق العاصمة المؤقتة عدن، أن قواتها في نقطة الرباط شمال العاصمة عدن ضبطت الاثنين12/يونيو حزيران، سيارة (دينا) تحمل على متنها (15) كرتون من دواء (البرجبالين)

ونقل المركز الإعلامي لقوات الحزام الأمني ان الاجهزة الامنية عثرت على الأدوية خلال عملية تفتيش، كانت مخفية ومغطاة بأكياس صابون ومواد أخرى.

واشارت ان“اجراءات التحقيقات أكدت على أن سائق (الدينا) لا يحمل أي أوراق رسمية أو ختم الوكيل وان الادوية مهربة.

وأكدت عمليات طوق عدن على أن: “دواء (البرجبالين) يُستخدم لعلاج الآلام الناتجة عن التهاب الاعصاب المتعددة، وهو دواء مراقب من الدرجة الثانية لا يُصرف إلا بوصفة طبية كونه يسبب الإدمان”.

وأضافت عمليات طوق عدن، في ختام تصريحها،: “تم احتجاز الأدوية وتحويلها الى العمليات المركزية ،وذلك لاتخاذ الإجراءات بشأنها”