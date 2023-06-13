توقعات بهطول الأمطار على (7)محافظات يمنية خلال الساعات القادمة

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة على مناطق من محافظات ( لحج، تعز، إب، ريمة، المحويت، حجة وصعدة وسهل تهامة، وامتدادها شرقاً إلى أجزاء من مرتفعات محافظتي أبين وشبوة ) خلال الساعات القادمة.
وأكد المركز في نشرته الجوية اليوم الاثنين 12/يونيو حزيران ،23 ذو القعدة حصل مأرب برس على نسخه منها ،أن درجات الحرارة قد تكون مرتفعة نهاراً في الصحاري والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 36 -44 درجة مئوية.
كما توقع قد تهب رياح نشطة السرعة حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الغربية ومدخل باب المندب والسواحل الجنوبية وتتراوح سرعتها بين 25 ـ 35 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.
ونبه المركز المواطنين من عبور ممرات السيول والتواجد فيها أو بالقرب منها أثناء وبعد هطول الأمطار. كما نبه من درجات الحرارة المرتفعة في الصحاري والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة نهارا. ودعا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة جراء ارتفاع الموج واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى والسواحل الغربية ومدخل باب المندب والسواحل الجنوبية.