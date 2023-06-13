بتغريدة «غريبة».. بايدن: راسلوني على هذا الرقم!

ما حقيقة وجود أزمة في المخزون الغذائي لليمن من القمح والمواد الأساسية؟ موجات حارة شديدة ومفاجئة تعيشها المنطقة العربية قد تؤثر على صحة الإنسان المبعوث الأممي يناقش تطوير رؤية يمنية طويلة الأمد لسلام مستدام مسئول حكومي يكشف عن شريان الحوثي الوحيد الذي يتغذى منه ويندد بتواطؤ أممي بعد عرض الهلال السعودي التاريخي.. تسريب قرار نيمار عند اندلاع أي حرب بين الصين وأميركا.. هذا ما قد يحدث أميركا هرب من الحرب.. فربح أكثر من نصف مليون دولار مشروع إسرائيلي جديد هدفه فصل القدس ثقافيا عن مدن الضفة الكشف عن تفاصيل عقد الانفصال بين رونالدو وصديقته جورجينا نجم عالمي يصدم النصر السعودي في سوق الانتقالات الصيفي الحالي
نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الإثنين) تغريدة غريبة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أثارت سخرية متابعيه. وقال بايدن (80 عاماً) في تغريدته «إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، أرسل لي على 404-0880(302). أخبرني بما يدور في ذهنك وعائلتك هذا الصيف».
وانهالت التعليقات الساخرة على المنشور، خصوصاً أن الرئيس الأمريكي دأب أخيراً على القيام بتصرفات تشكك في قواه العقلية مع تقدمه في السن، الأمر الذي جعله عرضة لسهام منتقديه والرافضين لترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2024، وتوليه ولاية جديدة.