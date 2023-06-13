بتغريدة «غريبة».. بايدن: راسلوني على هذا الرقم!

الثلاثاء 13 يونيو-حزيران 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الإثنين) تغريدة غريبة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أثارت سخرية متابعيه. وقال بايدن (80 عاماً) في تغريدته «إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، أرسل لي على 404-0880(302). أخبرني بما يدور في ذهنك وعائلتك هذا الصيف».

وانهالت التعليقات الساخرة على المنشور، خصوصاً أن الرئيس الأمريكي دأب أخيراً على القيام بتصرفات تشكك في قواه العقلية مع تقدمه في السن، الأمر الذي جعله عرضة لسهام منتقديه والرافضين لترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2024، وتوليه ولاية جديدة.