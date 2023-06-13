مدير غرفة العمليات للغاز يكشف أهداف الحوثي الحقيقية من استبدال الغاز المحلي بالخارجي المستورد

الثلاثاء 13 يونيو-حزيران 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 1416

كشف القائم بأعمال رئيس غرفة العمليات المشتركة للغاز بمحافظات الجمهورية، المهندس فهد منصر، هدف مليشيا الحوثيين الإرهابية المدعومة من إيران، والمصنفةإرهابيا من منع دخول مقطورات الغاز القادمة من محافظة مأرب، إلى مناطق سيطرتها، واستبداله بالمستورد، يهدف الى إفقار اليمنيين وتدمير الاقتصاد الوطني إضافة الى تقوية مركزها المالي والنقدي ”.

وقال منصر في حوار اجرتة معه صحيفة “26 سبتمبر” إن إجراءات المليشيا الحوثية، ضاعفت من معاناة ملايين المواطنين ويحول محافظات سيطرتها إلى سجن مفتوح. وطالب منصر المجتمع الدولي إعادة النظر في السماح لمليشيا الحوثي الإرهابية باستغلال ميناء الحديدة، داعياً إلى ضرورة إعادة إغلاق ميناء الحديدة كضرورة للحفاظ على الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن هدف المليشيا من ذلك، هو تقوية مركزها المالي على حساب إفقار اليمنيين وتدمير الاقتصاد الوطني. كما كشف منصر، إلى أن 50 مقطورة غاز كانت تصل يوميا للمحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، قادمة من محافظة مأرب، أنهم كانوا يحرصون على إيصال كميات الغاز كاملة إلى مناطق المليشيا الحوثية من أجل تخفيف معاناة المواطنين.

وأشار إلى متابعتهم سير مقطورات الغاز من وقت ومكان خروجها من صافر حتى وصولها إلى المحطات المخصصة لها في المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكد أن قيادة مليشيا الحوثي تحصل على تمويل غير مباشر من خلال مادة الغاز القادمة من إيران ومن روسيا الاتحادية، لافتا إلى أن المليشيا تبيع الغاز المستورد بضعفي سعر غاز مأرب لإنقاذ اقتصاد إيران وإثراء قياداتها.

ومنذ مايقارب الأسبوعين تمنع مليشيا الحوثي الارهابية مقطورات الغاز القادمة من شركة الغاز اليمنية “صافر”، بمحافظة مأرب من دخول إلى مناطق سيطرتها ، واستبدلته بغاز مستورد عبر ميناء الحديدة يأتي من ايران ، وبسعر يصل الى ضعفي سعر الغاز الوطني