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تقرير خطير.. أمريكا نشرت 150 رأسا نوويا بـ 5 دول سرا

الثلاثاء 13 يونيو-حزيران 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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قالت منسقة الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، أليسيا ساندرز زاكري إن الولايات المتحدة نشرت سرا حوالي 150 رأسا نوويا بخمس دول أوروبية.

وأضافت ساندرز زاكري: "على الرغم من عدم وجود تأكيد علني أو إنكار لنشر الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا، نحن نعلم أن الأسلحة النووية الأمريكية منتشرة في خمسة بلدان في جميع أنحاء أوروبا: ألمانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وتركيا”.

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