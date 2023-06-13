تقرير خطير.. أمريكا نشرت 150 رأسا نوويا بـ 5 دول سرا

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قالت منسقة الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، أليسيا ساندرز زاكري إن الولايات المتحدة نشرت سرا حوالي 150 رأسا نوويا بخمس دول أوروبية.
وأضافت ساندرز زاكري: "على الرغم من عدم وجود تأكيد علني أو إنكار لنشر الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا، نحن نعلم أن الأسلحة النووية الأمريكية منتشرة في خمسة بلدان في جميع أنحاء أوروبا: ألمانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وتركيا”.