الحكومة اليمنية تحشد دعما جديدا وتجري مباحثات مع البنك الدولي صنعاء.. رابطة حقوقية تدين استمرار اخفاء 17 شخصا من الطائفة البهائية بينهم 5 نساء صواريخ وطائرات مسيرة ... هجوم روسي عنيف على مطار عسكري أوكراني ودعم أمريكي جديد لكييف إنفجار يهز مصنع للصواريخ بالعاصمة التركية أنقرة وهذه أبرز التفاصيل سرطان نادر قد يسبب أعراضا تشبه علامات الحساسية بالصور.. تعرف على أسلحة الناتو التي تقود هجوم كييف المضاد أسرار نووية في الحمام.. 6 أخطاء قاتلة اقترفها ترمب الرئيس الأمريكي السابق ترامب يواجه 37 تهمة جنائية واتس آب يعلن على ميزة جديدة مفيدة للكثير من مستخدميه تساقط الشعر قد يكون علامة منذرة للإصابة بـ قاتل صامت
ادانت رابطة أمهات المختطفين في اليمن، الإخفاء القسري لـ 17 شخصاً من طائفة البهائيين بينهم 5 نساء من قبل جماعة الحوثي في صنعاء.
وبحسب أحد الشهود الذين كانوا مشاركين للضحايا المحتجزين في الاجتماع عبر تطبيق إلكتروني، فإن الضحايا وعددهم 17 شخصاً منهم 5 نساء كانوا في اجتماع لاختيار من يرعى شؤونهم الإنسانية والمجتمعية، لتتم مهاجمتهم ومحاصرتهم من قبل 50 مسلحاً يتبعون جماعة الحوثي واقتيادهم إلى جهة مجهولة، وفق البيان.
الرابطة قالت: ''إننا إذ ندين ما تتعرض له الطائفة من انتهاكات ممنهجة ومستمرة آخرها حادثة الإخفاء القسري آنفة الذكر، إذ لا معلومات واضحة حول مصيرهم إلى الآن منذ اختطافهم في 25 مايو الماضي، فإننا نستنكر وبشدة منع محاميهم من رؤيتهم أو الحضور معهم، وبحسب شاهد العيان فقد يكون ذلك دلالة على وجود نية واضحة لإرغامهم بإدلاء أقوال تحت القوة القهرية''.
وحملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم كما طالبت مكتب المبعوث الأممي وجميع المنظمات الحقوقية بالضغط العاجل للإفراج عنهم، وإظهارهم فوراً خاصة النساء، وعودتهم سالمين إلى منازلهم.