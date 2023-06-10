صواريخ وطائرات مسيرة ... هجوم روسي عنيف على مطار عسكري أوكراني ودعم أمريكي جديد لكييف إنفجار يهز مصنع للصواريخ بالعاصمة التركية أنقرة وهذه أبرز التفاصيل سرطان نادر قد يسبب أعراضا تشبه علامات الحساسية بالصور.. تعرف على أسلحة الناتو التي تقود هجوم كييف المضاد أسرار نووية في الحمام.. 6 أخطاء قاتلة اقترفها ترمب الرئيس الأمريكي السابق ترامب يواجه 37 تهمة جنائية واتس آب يعلن على ميزة جديدة مفيدة للكثير من مستخدميه تساقط الشعر قد يكون علامة منذرة للإصابة بـ قاتل صامت اصطياد سمك ( القرش) القاتل بالغردقة في مصر ..هاجم سائحا روسيا وشطره إلى نصفين (صورة) لهذا السبب اعتقل الحوثيون أكثر (25) موظفًا في مصنع إسمنت عمران
قتل خمسة أشخاص على الأقل، وأصيب آخرون، بانفجار وقع صباح السبت، في مصنع لإنتاج الصواريخ والقذائقة بالعاصمة التركية أنقرة.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن انفجارا وقع في مصنع القذائف الصاروخية والمتفجرات التابع لشركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية (MKE) في قضاء ألما داغ في أنقرة.
وأفادت أن الانفجار أدى إلى مصرع 5 عمال، وأنه تم اطلاق تحقيق إداري وعدلي بشأن الحادث.
وذكر محافظ العاصمة أنقرة، أن التحقيقات الأولية تفيد بأن سبب الانفجار هو تفاعل كيميائي داخل المصنع