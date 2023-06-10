إنفجار يهز مصنع للصواريخ بالعاصمة التركية أنقرة وهذه أبرز التفاصيل

السبت 10 يونيو-حزيران 2023 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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قتل خمسة أشخاص على الأقل، وأصيب آخرون، بانفجار وقع صباح السبت، في مصنع لإنتاج الصواريخ والقذائقة بالعاصمة التركية أنقرة.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن انفجارا وقع في مصنع القذائف الصاروخية والمتفجرات التابع لشركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية (MKE) في قضاء ألما داغ في أنقرة.

وأفادت أن الانفجار أدى إلى مصرع 5 عمال، وأنه تم اطلاق تحقيق إداري وعدلي بشأن الحادث.

وذكر محافظ العاصمة أنقرة، أن التحقيقات الأولية تفيد بأن سبب الانفجار هو تفاعل كيميائي داخل المصنع