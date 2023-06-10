سرطان نادر قد يسبب أعراضا تشبه علامات الحساسية

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هناك العديد من الأأشياء التي يمكن أن يكون لدى الناس حساسية منها، بما في ذلك الأطعمة والأدوية والحيوانات.
وفي هذا الوقت من العام، تصبح حبوب التلقيح السبب الرئيسي لإثارة تفاعلات الحساسية.
ويمكن أن تشمل أعراض هذه الحالة الشائعة انسداد الأنف والعينين المائيتين وفقدان الشم.
ومع ذلك، فهذه أيضا أعراض لسرطان أقل شهرة، قد يكون قاتلا إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب.
ويؤثر على تجويف الأنف (المساحة خلف أنفك) والجيوب الأنفية (تجاويف صغيرة مملوءة بالهواء داخل أنفك وعظام الوجنتين والجبهة).
ومن المعروف أيضا أن السرطان ينتشر في العقد الليمفاوية - وهي شبكة من الغدد في جميع أنحاء الجسم تقوم بتصريف السوائل والفضلات.
وأحد أكثر أعراض سرطان الأنف والجيوب الأنفية شيوعا هو انسداد الأنف الذي "لا يزول". وعلى عكس أعراض رد الفعل التحسسي، فإنه عادة ما يؤثر على جانب واحد فقط.
وتشمل العلامات الشائعة الأخرى للسرطان ما يلي:
- نزيف في الأنف. - انخفاض حاسة الشم.
- سيل المخاط من أنفك
- يمكن أن يكون دمويا.