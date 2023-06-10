بالصور.. تعرف على أسلحة الناتو التي تقود هجوم كييف المضاد أسرار نووية في الحمام.. 6 أخطاء قاتلة اقترفها ترمب الرئيس الأمريكي السابق ترامب يواجه 37 تهمة جنائية واتس آب يعلن على ميزة جديدة مفيدة للكثير من مستخدميه تساقط الشعر قد يكون علامة منذرة للإصابة بـ قاتل صامت اصطياد سمك ( القرش) القاتل بالغردقة في مصر ..هاجم سائحا روسيا وشطره إلى نصفين (صورة) لهذا السبب اعتقل الحوثيون أكثر (25) موظفًا في مصنع إسمنت عمران تحركات لرؤساء البنوك اليمنية في الخارج لوقف إنهيار العملة لهذا السبب يثير الحوثيون نظام الحكم الملكي قبل وقف الحرب في اليمن(تفاصيل) حراك سياسي وعسكري في تعز.. تفاصيل
أظهرت وثائق كشفت عنها محكمة اتحادية أمريكية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يواجه 37 تهمة جنائية من بينها الاحتفاظ بوثائق سرية والتآمر لعرقلة سير العدالة
وإصدار بيانات كاذبة ووفقا للسجلات، فإنه من الممكن أن يواجه ترامب عقوبة قصوى تصل إلى 20 عاما في السجن..
من جهته رفض ترامب الاتهاماتِ الموجهة إليه مؤكدا أنه بريء