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الرئيس الأمريكي السابق ترامب يواجه 37 تهمة جنائية

السبت 10 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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أظهرت وثائق كشفت عنها محكمة اتحادية أمريكية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يواجه 37 تهمة جنائية من بينها الاحتفاظ بوثائق سرية والتآمر لعرقلة سير العدالة

وإصدار بيانات كاذبة ووفقا للسجلات، فإنه من الممكن أن يواجه ترامب عقوبة قصوى تصل إلى 20 عاما في السجن..

من جهته رفض ترامب الاتهاماتِ الموجهة إليه مؤكدا أنه بريء

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