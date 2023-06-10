واتس آب يعلن على ميزة جديدة مفيدة للكثير من مستخدميه

السبت 10 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلن القائمون على تطبيق "واتس آب" عن إطلاق ميزة جديدة في التطبيق ستسهل عمليات المراسلة والترويج للأحداث والفعاليات.

وتدعى الميزة الجديدة في التطبيق (القنوات)، ومن خلالها يمكن لأي مستخدم استحداث قناة خاصة به لمراسلة عدة أشخاص أو لتكون مخصصة للعمل أو الترويج لشيء معين، وبمقدوره إرسال الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي إلى الأشخاص الموجودين في هذه القناة.

وسيضم "واتس آب" قسما خاصا بالـ(قنوات) ذات الموضوعات المختلفة للاشتراك بها، منها قنوات تتعلق بالأخبار وأخرى بالرياضة على سبيل المثال، وقنوات لمتابعة الهيئات والمؤسسات الحكومية، إلخ...، وستظهر علامة التبويب الخاصة بهذه القنوات بجانب علامة "الحالة" في التطبيق.

gsmarena.com ويمكن لمنشئ القناة إخفاء البيانات الخاصة به وبحالته على التطبيق عن المشتركين في قناته، وكذلك الأمر بالنسبة للمشتركين في القناة.

في البداية ستتوفر ميزة (القنوات) لمستخدمي "واتس آب" في كولومبيا وسنغافورة، وبمشاركة عدة منظمات عامة غير ربحية، وستتوفر في وقت لاحق لمستخدمي التطبيق في البلدان الأخرى.

وتخطط "واتس آب" لتمكين مسؤولي المجموعات أو الـ(القنوات) الجديدة من كسب الأرباح من خلال خدمات الترويج المدفوعة، لجذب مزيد من الاهتمام إلى الأمور التي يرغبون بالترويج لها