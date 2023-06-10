اصطياد سمك ( القرش) القاتل بالغردقة في مصر ..هاجم سائحا روسيا وشطره إلى نصفين (صورة)

السبت 10 يونيو-حزيران 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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شهدت سواحل مدينة الغردقة حادثا مأساويا، مساء الخميس، حيث هاجمت سمكة قرش سائحا (روسى الجنسية)، وشطرته إلى نصفين، أمام شاطئ إحدى القرى السياحية، مما تسبب في مصرعه على الفور، وإصابة رواد المنطقة بالذعر، وتمكنت أجهزة محافظة البحر الأحمر من محاصرة القرش واصطياده، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

انتقل لمكان الحادث اللواء إيهاب شنن مدير الإدارة العامة لشئون البيئة، وأوضح أنه تم محاصرة سمكة القرش القاتلة واصطيادها بالشباك، بالتنسيق مع جمعية الصيادين، لمنعها من مهاجمة أشخاص آخرين، وتم نقلها لمعهد علوم البحار لمعاينتها بمعرفة النيابة العامة.

وأمر اللواء محمد البنداري السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات وهيئة الإسعاف والإنقاذ بالمنطقة موجها بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية للتعامل مع الحادث وتحليل أسبابه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز السلامة والأمان في المياه البحرية بالمحافظة مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم ومساعدة أسرة السائح الروسي المتوفى.

وأكد الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن مشرحة مستشفى الغردقة العام استقبلت جثة السائح الروسى واسمه فلاديمير بوبف 24 سنة ونفى تماما صحة ما تردد بإصابة سائحين آخرين نتيجة هجوم القرش