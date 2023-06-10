اصطياد سمك ( القرش) القاتل بالغردقة في مصر ..هاجم سائحا روسيا وشطره إلى نصفين (صورة) لهذا السبب اعتقل الحوثيون أكثر (25) موظفًا في مصنع إسمنت عمران تحركات لرؤساء البنوك اليمنية في الخارج لوقف إنهيار العملة لهذا السبب يثير الحوثيون نظام الحكم الملكي قبل وقف الحرب في اليمن(تفاصيل) حراك سياسي وعسكري في تعز.. تفاصيل بن عديو معلقا على التشييع المهيب للشيخ الباني:مطلب هذه الجموع ومن خلفهم شبوة هو أن تأخذ العدالة مجراها والاقتصاص من القتلة أسباب دفعت "أوبك+" لخفض إنتاج النفط شاهد بالصور...الآلاف المواطنون يشيعون جنازة الشيخ الباني ويطالبون بسرعة القصاص من القتلة أقمار أمريكية صناعية تكشفت ما جرى قبل تفجير سد كاخوفكا في أوكرانيا هل الأطراف اليمنية الفاعلة اليوم على الساحة مستعدة لتحقيق السلام؟.. تقرير
شهدت سواحل مدينة الغردقة حادثا مأساويا، مساء الخميس، حيث هاجمت سمكة قرش سائحا (روسى الجنسية)، وشطرته إلى نصفين، أمام شاطئ إحدى القرى السياحية، مما تسبب في مصرعه على الفور، وإصابة رواد المنطقة بالذعر، وتمكنت أجهزة محافظة البحر الأحمر من محاصرة القرش واصطياده، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
انتقل لمكان الحادث اللواء إيهاب شنن مدير الإدارة العامة لشئون البيئة، وأوضح أنه تم محاصرة سمكة القرش القاتلة واصطيادها بالشباك، بالتنسيق مع جمعية الصيادين، لمنعها من مهاجمة أشخاص آخرين، وتم نقلها لمعهد علوم البحار لمعاينتها بمعرفة النيابة العامة.
وأمر اللواء محمد البنداري السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات وهيئة الإسعاف والإنقاذ بالمنطقة موجها بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية للتعامل مع الحادث وتحليل أسبابه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز السلامة والأمان في المياه البحرية بالمحافظة مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم ومساعدة أسرة السائح الروسي المتوفى.
وأكد الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن مشرحة مستشفى الغردقة العام استقبلت جثة السائح الروسى واسمه فلاديمير بوبف 24 سنة ونفى تماما صحة ما تردد بإصابة سائحين آخرين نتيجة هجوم القرش