لهذا السبب اعتقل الحوثيون أكثر (25) موظفًا في مصنع إسمنت عمران

السبت 10 يونيو-حزيران 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اعتقلت قوات أمنية من مليشا الحوثي، الخميس عددًا من موظفي مصنع إسمنت عمران، شمال غربي العاصمة المحتلة صنعاء.

وقالت مصادر محلية أن قوة أمنية اختطفت أكثر من 25 موظفًا من موظفي المصنع، واقتادهم إلى أماكن مجهولة، بعد تنظيمهم للوقفة الاحتجاجية أمام ساحة المصنع وفقا لما نشرتةوسائل اعلامية.

وكانت المليشيات قد استولت على جمعية وهمية تدعى جمعية نبراس الخيرية يديرها “توفيق المشاط” شقيق رئيس المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط، على أكثر من 7 ألف لبنة من الأراضي والمحاجر الخاصة بمصنع اسمنت عمران بموجب توجيهات من المدعو مهدي المشاط وأحمد حامد مدير مكتبه تحت ذريعة إقامة مشاريع خيرية. .

يذكر أن الأراضي والمحاجر المنهوبة اشتراها المصنع خلال الثمانينات والتسعينات وسنوات ما قبل الحرب، بهدف الاستفادة منها في العملية الإنتاجية لصناعة وإنتاج الاسمنت.