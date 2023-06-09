حراك سياسي وعسكري في تعز.. تفاصيل

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تشهد محافظة تعز حراكا سياسيا وعسكريا على مختلف مجالات ، وتفاعل الأحزاب والمكونات السياسية في مختلف الاحداث والذي ياتي في اطار دعم وإسناد معركة التحرير .
واستعرض اجتماع مشترك دعت الية قيادة محور تعز مع المكونات السياسية والقوى الوطنية بحضور وكيل وزارة الداخلية ،اللواء محمد المحمودي، ومدير امن المحافظة العميد منصور الاكحلي مستجدات الاوضاع العسكرية وجاهزية أبطال الجيش الوطني للتصدي لكل الهجمات والمحاولات الحوثية وإفشالها .
وناقش الاجتماع، برئاسة رئيس اركان محور تعز العسكري العميد عبد العزيز المجيدي، مع رؤساء فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية بالمحافظة، مستجدات الأوضاع العسكرية ودور الأحزاب في تعزيز صمود الجيش الوطني والاسهام الفاعل في تحولات المرحلة القادمة.
وقال رئيس أركان المحور في الاجتماع "أن الجيش الوطني يقف صخرة صلبة أمام محاولات المليشيات ولم تستطع تحقيق أي تقدم ولو شبر واحدا.. مؤكدا تكاتف الجميع والعمل صفاً واحداً لخدمة المحافظة كلا في موقعه السياسي والاقتصادي والاداري لتقديم نموذجاً متميزاً لهذه المحافظة التي تحملت على عاتقها الدفاع عن المشروع الوطني.
ودعا العميد المجيدي، الاحزاب والمكونات السياسية الى مواكبة التحولات التي تشهدها المحافظة وذلك بالخروج برؤية موحدة لمواجهة التحديات الماثلة بمسؤولية وطنية وروح الفريق الواحد وتقديم نموذجا متميزا للتعددية السياسية التي تفاخر بها تعز ..مؤكدا على فاعلية دور الأحزاب في كافة مراحل النضال الوطني.
الى ذلك ، تطرق قادة الأحزاب والمكونات السياسية الى أهمية المرحلة وتحولاتها وبدور الاحزاب والقوى الفاعلة في صناعة مستقبل اليمن، وضرورة جمع كافة الرؤى في رؤية واحدة لمواجهة متطلبات المرحلة ..مؤكدين وقوفهم الكامل الى جانب مجلس القيادة الرئاسي، ومساندة المؤسسة العسكرية والامنية في المعركة الوطنية...