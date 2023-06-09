الجمعة 09 يونيو-حزيران 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - الخليج أون لاين

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تمسُّك تحالف "أوبك+" بسياسته بخفض إنتاج النفط الخام خلال العام المقبل، لن يكون له ذلك التأثير الكبير والسريع باتجاه رفع أسعار برميل النفط بقدر ما يحمل رسائل ونظرة استراتيجية تجاه أسواق الخام. ورغم أن هذه السياسة ستعمل على خفض المعروض ومن ثم ارتفاع أسعار الخام فإن هدفها الأهم ليس هذا، بل وقف الانهيار والتذبذب بالأسعار الذي يعاني منه السوق في ظل الكساد ومخاوف الركود الاقتصادي العالمي، والانتعاش البطيء للطلب في الصين مع انتهاء قيود جائحة كورونا. ومنذ أكتوبر 2022، هبطت أسعار الخام بنسبة 18%، وبنسبة 20% منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من العام نفسه.



في 4 يونيو 2023، قال تحالف "أوبك+"، إنه قرر خفض إنتاجه من النفط الخام بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً خلال 2024.

وذكر التحالف في بيان عقب اجتماع أعضائه بمقر منظمة "أوبك" في العاصمة النمساوية فيينا، أن "مستويات الإنتاج الجديدة تهدف إلى تحقيق استدامة سوق نفطي مستقر، وتقديم توجيهات طويلة المدى للسوق، بما يتماشى مع نهجها الحذر والاستباقي والوقائي".

ووفق البيان، سيبلغ مستوى إجمالي إنتاج النفط الخام للدول الأعضاء في التحالف نحو 40.46 مليون برميل يومياً من مطلع 2024 وحتى نهايته، بدلاً من 41.86 مليون برميل يومياً، الذي مثّل حجم إنتاج أكتوبر 2022.

وتخفيض الإنتاج لم يقتصر على "أوبك+" عموماً، فقد أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن بلاده ستنفذ خفضاً طوعياً إضافياً في إنتاجها من النفط الخام مقداره مليون برميل يومياً.

وقال الوزير بن سلمان، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع "أوبك+"، إن هذا الإجراء سيبدأ اعتباراً من يوليو المقبل لمدة شهر قابلة للتمديد.

وتضخ دول أوبك+ نحو 40% من الخام العالمي، وتضم المجموعة دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا.

والسعودية هي العضو الوحيد في "أوبك+" الذي لديه قدرة وسعة تخزين احتياطية كافية لتمكين المملكة من تقليص الإنتاج ورفعه بسهولة.

- هل تأثرت الأسواق؟... كان لقرار "أوبك+" تأثير فوري جيد على أسواق الطاقة، فقد ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل، يوم الاثنين الماضي (5 يونيو).

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بـ1.08 دولار، أي 1.4% مسجِّلة 77.21 دولاراً للبرميل مع إغلاق يوم الاثنين.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ1.07 دولار أي 1.5%، مسجِّلاً 72.81 دولاراً للبرميل.

وتواصل بذلك عقود الخامين مكاسبها إثر صعودها بـ2% يوم الجمعة، بعد أن قال وزير الطاقة السعودي إن إنتاج المملكة سينخفض إلى 9 ملايين برميل يومياً في يوليو بدلاً من 10 ملايين برميل يومياً في مايو 2023.

- ما السر وراء القرار؟... قال المستشار المالي، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد بن فريحان: إن "قرار منظمة أوبك+ يحافظ على استقرار أسواق النفط ويوازن بين العرض والطلب الذي زاد بشدة".

وأضاف بن فريحان في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أنّ خفض إنتاج النفط يعطي توازناً بين العرض والطلب في الأسواق العالمية، ويدعم أسواق النفط، ويمنع عمليات التذبذب في أسعار النفط.

ورأى أن القرار قد يسهم في زيادة الأسعار، بيد أنه لن يؤثر بشكل قوي على اقتصاديات الدول، حيث يراعي التوازن المطلوب، عدا الدول المستوردة التي ستكون الأكثر تأثراً.

- إليك 3 أسباب أخرى... وحسب تقرير لوكالة "رويترز" نشرته في 4 يونيو 2023، فإن هناك 3 أسباب رئيسة تقف وراء خفض "أوبك+" إنتاج النفط.

ويتعلق السبب الأول بمخاوف التحالف النفطي بشأن ضعف الطلب العالمي على النفط، حيث قالت السعودية قبل أيام من القرار الجديد، إن الخفض الطوعي سابقاً للإنتاج والبالغ 1.66 مليون برميل يومياً إضافة إلى التخفيضات السابقة البالغة مليوني برميل يومياً، إجراء احترازي لتحسين استقرار السوق.

كما تعرضت أسعار النفط لضغوط من المخاوف بشأن مفاوضات سقف الديون الأمريكية قبل التوصل إلى اتفاق بشأنه، والمخاوف التي كانت سائدة من التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

السبب الثاني للقرار النفطي الجديد، حسب "رويترز"، يرتبط بمعاقبة المضاربين في أسواق النفط الذين يراهنون على انخفاض الأسعار.

وفي عام 2020، حذر وزير الطاقة السعودي التجار من الرهان المكثف في سوق النفط، قائلاً إنه سيحاول جعل السوق متقلباً، متوعداً أولئك الذين يقامرون بسعر النفط بأنهم سيكونون "في حالة من الجحيم".

وكرر تحذيره قبل نحو 10 أيام، حيث طلب من المضاربين "الحذر"، وهو ما فسره عديد من مراقبي السوق والمستثمرين على أنه إشارة إلى أن "أوبك+" قد تدرس مزيداً من التخفيضات في الإنتاج.

والبائعون على المكشوف هم أولئك الذين يهيئون أنفسهم للربح إذا انخفضت الأسعار، مثل بيع الأصول المقترضة على أمل شرائها مرة أخرى بسعر أرخص.

أما السبب الثالث فيرتبط بحماية منتجي النفط أسعار الخام، بسبب طباعة الغرب النقود في السنوات الأخيرة؛ ما أدى إلى خفض قيمة الدولار الأمريكي، وهذا يعني أن "أوبك+" بحاجة لحماية إيراداتها من منتجها التصديري الرئيس (النفط)، والذي يتم تداوله بالدولار، حسب تقرير "رويترز".

- ماذا تريد أوبك+؟... يقول الخبير الاقتصادي منير سيف الدين: "لا يبدو أن السعودية تريد رفع أسعار النفط كما كانت عليه في فبراير 2021 في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، ولكنها تسعى مع بقية دول التحالف (أوبك+) إلى صنع التوازن وإعادة الثقة في أسواق النفط بعد هروب المستثمرين منها في الفترة الأخيرة".

وأضاف سيف الدين، في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، أن "أوبك+ تريد أن تقول للعالم إن إدارة أسواق النفط مهمتها، ولا يمكن أن تتم من خلال استخدام المخزونات الاحتياطية أو وضع تشريعات وسقوف للأسعار".

وأوضح أن "أوبك+" تريد أن تُبقي في يدها السيطرة على سوق النفط وضبطه، وإلا فإن تركه للمتغيرات الاقتصادية الحالية سيؤدي إلى انهياره.

ورأى الخبير الاقتصادي، أن القرار الجديد بمثابة تحوُّط ضد المتغيرات الاقتصادية الكثيرة والضبابية والعتمة الكبيرة التي يمر بها الاقتصاد العالمي بشكل عام.

وأشار إلى أنه لا توجد حركات اقتصادية كبرى في الغرب وبقية دول العالم، وما يحرك الاقتصاد العالمي حالياً هو فقط الصين والشرق الآسيوي.

واعتبر أن الضبابية التي تمر بها اقتصادات العالم وتحديداً الدول المستهلكة بشكل كبير للنفط الخام، تدفع بقوة باتجاه محاولة حماية استقرار أسواق النفط.