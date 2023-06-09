أقمار أمريكية صناعية تكشفت ما جرى قبل تفجير سد كاخوفكا في أوكرانيا

الجمعة 09 يونيو-حزيران 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تحدثت تقارير أن صوراً أظهرتها أقمار أمريكية صناعية، كشفت ما جرى قبل تفجير سد كاخوفكا في أوكرانيا، بعد أن تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بالوقوف وراءه.





ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول بارز في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، قوله: إن أقمار استخبارات أمريكية رصدت انفجارًا في سد كاخوفكا قبل انهياره، لكن لا يتضح حتى الآن من يقف وراء ذلك.



وأوضح المسؤول للصحيفة أن هذه الأقمار مزودة بمستشعرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء، ورصدت إشارة حرارية تكشف عن وجود انفجار كبير قبيل انهيار السد الواقع على نهر دنيبرو شرقي أوكرانيا في منطقة خاضعة لسيطرة القوات الروسية.



وأشار إلى أن شكوك محللي الاستخبارات الأميركية تتجه إلى أن روسيا هي من تقف وراء تدمير السد، لكنه أضاف أنه إلى الآن لا تمتلك واشنطن أي دليل ملموس على من يقف وراء هذا الاستهداف.



فيما قال خبراء في مجالي الهندسة والذخائر، إن سبب الدمار الذي حدث على الأرجح يعود لتفجير متعمد داخل جسم السد، وأضافوا أن احتمالية الانهيار بسبب مسألة فنية في بنيته أو هجوم من خارج السد تبقى محتملة، لكن بدرجة أقل منطقية.



وتسبب تدمير السد “جزئياً” بفيضانات غمرت عددًا من البلدات الصغيرة على طول نهر دنيبرو، وتبادلت موسكو وكييف اللوم بشأن “تفجير السد”، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي.