مليشيا الحوثي تقيل مدراء مدارس في صنعاء (تفاصيل)

الجمعة 09 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أقالت جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا ،أمس الخميس 8يونيو/حزيران، عددا من مدراء المدارس والذين اتهموهم بالتقصير عن الدفع بالطلاب إلى مراكز التدريب الحوثية . وقالت مصادر مطلعة، إن مليشيا الحوثي فصلت عددا من مدراء المدارس أبرزهم مدير مدرسة الشهيد سالم قطن في أمانة العاصمة صنعاء وتُعين أحد أتباعهم بديلا عنه على خلفية عدم تفاعله مع الأنشطة الصيفية الحوثية والدفع بالطلاب إلى جبهات القتال .

وأضافت المصادر إن الحوثيين دفعوا بمدراء مكتب التربية في أمانة العاصمة وفي محافظة صنعاء بترشيح أسماء مدراء جدد لتعيينهم خلفا للمدراء السابقين والمتهمين بالتقصير والعجز عن الدفع ب 20 طالبا على الأقل من المدارس الكبيرة و10 من المتوسطة و5 من الصغيرة إلى مراكز التدريب .

وتستهدف المليشيات الحوثية مليون ونصف طالب في أكثر من تسعة ألف ومائة مدرسة في مناطق سيطرتهم والتي تهدد مستقبل الشباب اليمني بالأفكار الإرهابية وتنعكس على المحيط الوطني والإقليمي لليمن .

وتقوم المليشيا الحوثية خلال الدورات الصيفية الطائفية بغسل أدمغة الشباب وخاصة الأطفال حتى يصعب السيطرة عليهم من قبل آبائهم ثم يتم قتلهم في جبهات القتال والتى راح ضحيتها أكثر من 80 ألف طفل حوثي خلال فترة الحرب .

وشهدت الفترة مابين 2021_2023، قتل الأقارب وخاصة الأبوين من قبل خريجي الدورات الحوثية والتي يتم فيها توزيع المناهج المنحرفة وغسل أدمغة الطلاب