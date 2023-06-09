الحكومة اليمنية تستعد للإرتماء في احضان البنك الدولي تحت مسمى تسهيل الاستثمار

الجمعة 09 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، في واشنطن، مع نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار" وهي احد أذرع البنك الدولي" جنيد كمال، أوجه ما اسموه " التعاون والتنسيق المشترك، وتسهيل الاستثمار ودعم القطاع الخاص في اليمن.

ونوه الوزير باذيب، بالدعم المقدم من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار للعديد من البلدان الهشة والمتأثرة بالصراع ومنها اليمن ..

معربا عن تطلع اليمن للبدء بدعم الاستثمارات في اليمن وإيجاد آليات استثنائية ومبتكرة تتناسب مع الواقع والاحتياجات والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وتطرق إلى إستراتيجيات الدعم التي يمكن أن تقدمها الوكالة لليمن من خلال تسهيل الاستثمار عبر توفير الضمانات التي تزيد من ثقة المستثمرين وتقديم تأمين ضد المخاطر السياسية للمهتمين بالاستثمار في اليمن، وإمكانية إجراء تقييمات للمخاطر لتحديد وتقييم فرص الاستثمار المحتملة في اليمن مع تقديم خدمات استشارية لكل من المستثمرين والحكومة اليمنية،

ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة ووضع إستراتيجيات لجذب الاستثمار، وكذا تقديم المساعدة الفنية للحكومة والقطاع الخاص من خلال برامج بناء القدرات والتدريب والمشورة السياسية، الأمر الذي سيساهم في خلق بيئة مواتية للاستثمار والتنمية الاقتصادية في اليمن.

كما أشار وزير التخطيط، إلى تطلع الحكومة لتعزيز التنسيق والتعاون بين الوكالة والمنظمات الدولية الأخرى، مثل منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، وبنوك التنمية الإقليمية، والوكالات الثنائية، لتنسيق الجهود والاستفادة من الموارد من أجل المساهمة في نهج شامل ومنسق لدعم التنمية وتحقيق التعافي الاقتصادي المنشود في اليمن.