إيطاليا تنهي مغامرة كوريا الجنوبية وتواجه أوروجواي في نهائي مونديال

الجمعة 09 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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بلغ منتخب إيطاليا، نهائي بطولة كأس العالم للشباب، المقامة حاليا في الأرجنتين، بعد فوزه القاتل على كوريا الجنوبية بنتيجة 2-1.

وضرب المنتخب الإيطالي، موعدا في نهائي المونديال، مع أوروجواي التي قطعت تذكرة العبور على حساب الكيان الصهيوني وبالعودة لأحداث المباراة، نجح تشيزاري كاسادي في افتتاح التسجيل لمنتخب إيطاليا في الدقيقة 14 من خلال تسديدة متقنة لكن كوريا الجنوبية أدركت التعادل عن طريق لي سونج وون، من ركلة جزاء، في الدقيقة 23

وكانت المباراة تسير للوقت الإضافي، لكن المنتخب الإيطالي سجل هدف الفوز في الدقيقة 86، من ركلة حرة مباشرة سددها سيموني بافوني

ونجحت إيطاليا في بلوغ النهائي، بعدما غادرت المربع الذهبي في آخر نسختين عامي 2017 و2019