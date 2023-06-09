المليشات تُصفي أحد عناصرها بمحافظة إب

الجمعة 09 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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لقي أحد عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعه في ظروف غامضة بالقرب من منزله شمالي محافظة إب.



وذكرت مصادر محلية لمأرب برس بأن احد العناصر الحوثية يدعى حسام عوضه قد لقي مصرعه بالقرب من منزله الذي يقع في مديرية القفر عزلة بعدان التابعة اداريا لمحافظة إب .



وعن الطرف المتورط في تصفية العنصر الحوثي اوضحت المصادر بأن اصابع الاتهام تتجه نحو خلايا مليشيات الحوثي في تلك المنطقة.



يذكر بان جرائم الاغتيالات الحوثية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية

قد ارتفعت وتيرتها مؤخراً اثر تصاعد الخلافات البينية داخل الجماعة الانقلابية.