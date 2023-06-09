آخر الاخبار

بن عديو معلقا على التشييع المهيب للشيخ الباني:مطلب هذه الجموع ومن خلفهم شبوة هو أن تأخذ العدالة مجراها والاقتصاص من القتلة أسباب دفعت "أوبك+" لخفض إنتاج النفط شاهد بالصور...الآلاف المواطنون يشيعون جنازة الشيخ الباني ويطالبون بسرعة القصاص من القتلة أقمار أمريكية صناعية تكشفت ما جرى قبل تفجير سد كاخوفكا في أوكرانيا هل الأطراف اليمنية الفاعلة اليوم على الساحة مستعدة لتحقيق السلام؟.. تقرير مليشيا الحوثي تقيل مدراء مدارس في صنعاء (تفاصيل) الحكومة اليمنية تستعد للإرتماء في احضان البنك الدولي تحت مسمى تسهيل الاستثمار إيطاليا تنهي مغامرة كوريا الجنوبية وتواجه أوروجواي في نهائي مونديال المليشات تُصفي أحد عناصرها بمحافظة إب إصابة قيادي حوثي أثناء محاولته اقتحام منزل أحد المواطنين بصنعاء

إصابة قيادي حوثي أثناء محاولته اقتحام منزل أحد المواطنين بصنعاء

الجمعة 09 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
عدد القراءات 177

أكدت مصادر محلية في صنعاء عن إصابة قيادي حوثي وعدد من مرافقيه برصاص اثناء محاولته اقتحام منزل أحد المواطنين في اجد احياء العاصمة.

وأوضحت المصادر، أن القيادي الحوثي أبو يوسف جحاف المنتحل صفة مدير قسم شرطة ازال برفقة عناصر من الميليشيا، حاولوا اقتحام منزل أحد المواطنين بحي أزال شرقي العاصمة صنعاء.

وبحسب المصادر فان الحملة الحوثية واجهت مقاومة شرسة من أصحاب المنزل وأطلقوا وابلا من الرصاص على عناصر الميليشيا، ما أسفر عن اصابة القيادي أبويوسف جحاف وعدد من عناصر الميليشيا المشاركة في الحملة وفقا لما نقلتة وكالة خبر .

وأشارت المصادر إلى ان القيادي الحوثي نزل بالحملة بغية السطو على المنزل بدون أي وجه حق. وكثفت مليشيات الحوثي الارهابية من عمليات السطو على الأراضي والمنازل والممتلكات التابعة للمواطنين بعد تلفيق تهم ومبررات وذرائع لشرعنة عمليات النهب، مستعينة بأجهزة ومؤسسات الدولة المختطفة

إقراء أيضاً
مليشيا الحوثي توجه بإيقاف شبكة النجم للتحويلات المالية في مناطق سيطرتها
تنفيذ(100)عملية جراحية للشبكيةوالسائل الزجاجي في مأرب
الكشف عن تفاصيل مثيرة ..بماذا كانت جيوش مصر والعراق وسوريا والأردن منشغلة عشية
وجدوا سفنا لكائنات فضائية.. مسؤول مخابراتي يفجر مفاجأة
كارثة نووية آتية.. توقعات مرعبة للعرافة العمياء الشهيرة
جريمة داخل محكمة في صنعاء ..تفاصيل
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة منوعات

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول