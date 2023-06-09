إصابة قيادي حوثي أثناء محاولته اقتحام منزل أحد المواطنين بصنعاء

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أكدت مصادر محلية في صنعاء عن إصابة قيادي حوثي وعدد من مرافقيه برصاص اثناء محاولته اقتحام منزل أحد المواطنين في اجد احياء العاصمة.
وأوضحت المصادر، أن القيادي الحوثي أبو يوسف جحاف المنتحل صفة مدير قسم شرطة ازال برفقة عناصر من الميليشيا، حاولوا اقتحام منزل أحد المواطنين بحي أزال شرقي العاصمة صنعاء.
وبحسب المصادر فان الحملة الحوثية واجهت مقاومة شرسة من أصحاب المنزل وأطلقوا وابلا من الرصاص على عناصر الميليشيا، ما أسفر عن اصابة القيادي أبويوسف جحاف وعدد من عناصر الميليشيا المشاركة في الحملة وفقا لما نقلتة وكالة خبر .
وأشارت المصادر إلى ان القيادي الحوثي نزل بالحملة بغية السطو على المنزل بدون أي وجه حق. وكثفت مليشيات الحوثي الارهابية من عمليات السطو على الأراضي والمنازل والممتلكات التابعة للمواطنين بعد تلفيق تهم ومبررات وذرائع لشرعنة عمليات النهب، مستعينة بأجهزة ومؤسسات الدولة المختطفة