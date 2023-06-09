وزير يمني .. يدعو المانحين لدعم ومساندة جهود الحكومة

الجمعة 09 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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دعا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعروري، المانحين الدوليين لحشد مزيد من الدعم والتمويلات للمشاريع الاقتصادية والتنموية ومساندة الجهود الحكومية في مواجهة تحديات الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وقال في كلمته أمام مؤتمر العمل الدولي الـ(111) المنعقد بمدينة جنيف السويسرية الخميس، ٨ يونيو / حزيران ٢٠٢٣ ،أن الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي منذ ثمان سنوات ، شكلت كارثة إنسانية وازمة اقتصادية نتج عنها انهيار العملة، وارتفاع الاسعار، وتوقف المشاريع الصغيرة.. مشيرا الى فقدان عشرات الالاف من المواطنين لأعمالهم، وظهرت على السطح تزايد ملحوظ في نسبة عمالة الأطفال وكثرة الباعة المتجولين وانتشار ظاهرة التسول والنزوح.

وأوضح ، أن الهجمات الحوثية الإرهابية على منصات تصدير النفط وتهديد الملاحة الدولة و حرمان الدولة من المورد النقدي الوحيد المعزز لثبات وقوة السلطة الشرعية وتوقفها ساهم الى حد كبير بزيادة تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين بشكل كبير، وضاعفت من حجم الصعوبات والتحديات الماثلة أمام الحكومة والاجهزة الرسمية والمؤسسات الخدمية لعدم قدرتها على تسيير انشطتها اليومية وخدمة المجتمع وتعزيز الاستقرار النسبي في البلاد .

وأضاف "أن الحكومة وأمام هذه الأوضاع تقوم بمعالجة هذه الظواهر بكل الوسائل المتاحة، وتواجه عدد من الصعوبات جراء ما تمر به البلاد من أزمة سياسية وعسكرية واقتصادية ومالية قاتلة ونقص حاد بالموارد ".. مشيراً الى أهمية قيام المانحين والشركاء الدوليين بمساندة جهود الحكومة في معالجة قضايا العمال والتخفيف من البطالة ودعم وتمويل البرامج والمشاريع التنموية.

وشدد ، على المجتمع الدولي إدانة هذه الاعمال الارهابية التي اقدمت عليها المليشيات الحوثية ، واتخاذ موقف صارم تجاهها كونها تمس بالأمن الغذائي والسكينة العامة للمجتمع..داعياً المنظمات الأممية والإقليمية والدولية والمانحين الى إيداع الأموال المخصصة للمشاريع والبرامج الإنسانية والتنموية في بلادنا في البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، للمساهمة في دعم العملة وتحسين سعر الصرف. وأكد الوزير الزعوري، دعم الحكومة لقرارات وتوصيات المؤتمر، مع موقف المجموعة العربية، وبناء على احترام ثقافات المجتمعات العربية، وكذا دعم الحكومة لدولة قطر في رئاستها لفترة للدورة الـ 111 لمؤتمر العمل الدولي .