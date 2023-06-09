مأرب.. ''صدى'' تدين صدور أوامر القبض القهري بحق 3 زملاء صحفيين وتطالب بحماية الحريات الصحفية الحكومة الشرعية تقول أن بيدها أدلة تثبت علاقة الحوثيين بتنظيم داعش منظمة سام تستنكر صدور أمر قهري بحق 3 صحفيين يمنيين وتدعو السلطات القضائية بمأرب للتحرك السريع سلطات الإنقلاب في صنعاء تصدر تعميماً بإيقاف إحدى شركات الصرافة في مناطق سيطرتها مصر تجدد دعمها للحكومة اليمنية ووحدة اليمن وسلامة أراضيه دعم أممي طارئ لـ3 محافظات يمنية مليشيا الحوثي توجه بإيقاف شبكة النجم للتحويلات المالية في مناطق سيطرتها اللواء سلطان العرادة يوجه دعوة للقوى السياسية والمكونات الوطنية.. اللواء العرادة يوجه دعوة للقوى السياسية والمكونات الوطنية عشرات الاطقم الحوثية تداهم قرى الحيمة في تعز وتختطف عددا من أبنائها
قال وزير الخارجية أحمد بن مبارك، إن الحكومة تمتلك أدلة على علاقة تعاون وتنسيق وطيد بين مليشيا الحوثي وتنظيم داعش الارهابي.
وأكد بن مبارك، امام الاجتماع الوزاري الثاني للتحالف الدولي لمحاربة داعش، المنعقد في الرياض، أكد أن الأجهزة اليمنية المعنية بمكافحة الإرهاب، وثقت عديد الشواهد والقرائن التي تثبت علاقة التعاون الوطيدة، والتنسيق والتمويل، والتسليح بين تنظيم داعش وجماعة الحوثي.
وأشار الى أن التنظيم مٌنح الفرصة لترتيب أوضاعه بل ومكنه من القيام بعدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت الأبرياء في اليمن.
وأعرب الوزير عن تطلعه من المجتمع الدولي وخاصة الشركاء في التحالف الدولي ضد داعش، إلى دعم الحكومة ومساعدتها في تحقيق السلام باليمن.
وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية إن هناك حراكا دبلوماسيا مكثفا على المستوى الإقليمي والأممي، خصوصا في المسارات الاقتصادية والسياسية، سعيا نحو تحقيق السلام في اليمن.
وأضاف في مقابلة مع وكالة الأناضول، أن هذا الحراك ما زال يُواجه بتعنت من قبل مليشيا الحوثي، حيث ترفض جهود تحقيق السلام وإنهاء الحرب.
وشدد بن مبارك على أن الحكومة اليمنية مع أي خطوات تفضي إلى تحقيق السلام العادل والشامل، المبني على المرجعيات المتفق عليها.
وبشأن الأسرى والمختطفين، قال وزير الخارجية، إن مفاوضاتها مع المليشيا تقوم على مبدأ تبادل الكل مقابل الكل، سعيا منها نحو إغلاق هذا الملف، وعودة الجميع إلى ذويهم وأسرهم، منتقداً إصرار الحوثيين على وضع العراقيل وتجزأة الملف الإنساني.