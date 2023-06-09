سلطات الإنقلاب في صنعاء تصدر تعميماً بإيقاف إحدى شركات الصرافة في مناطق سيطرتها مصر تجدد دعمها للحكومة اليمنية ووحدة اليمن وسلامة أراضيه دعم أممي طارئ لـ3 محافظات يمنية مليشيا الحوثي توجه بإيقاف شبكة النجم للتحويلات المالية في مناطق سيطرتها اللواء سلطان العرادة يوجه دعوة للقوى السياسية والمكونات الوطنية.. اللواء العرادة يوجه دعوة للقوى السياسية والمكونات الوطنية عشرات الاطقم الحوثية تداهم قرى الحيمة في تعز وتختطف عددا من أبنائها بـ48 مئوية.. مكة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة شاهد لاعبة يمنية تحصد لقب البطولة الدولية للكيك بوكسينغ تفاصيل وزير الأوقاف والإرشاد يدشن بدء أول عملية تفويج حجاج اليمن لعدد (140)حاجاً
أصدرت سلطات الانقلاب الحوثية في صنعاء الخميس 8 يونيو-حزيران تعميماً بإيقاف احدى شركات الصرافة في مناطق سيطرتها.
وذكرت وسائل إعلام حوثية بأن البنك المركزي الخاضع لسيطرة الجماعة الانقلابية في صنعاء اصدر تعميماً لكافة شركات ومنشآت الصرافة في مناطق المليشيات بإيقاف التعامل مع شبكة النجم لـ الحوالات المالية.
ولم يكشف التعميم الحوثي اسباب ايقاف المليشيات لشبكة النجم للحوالات المالية.
يذكر بان المليشيات الانقلابية كانت قد اصدرت تعميما سابقا خلال الايام القليلة الماضية توعدت فيه بإلغاء تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لأي شركة أو منشأة صرافة ترفض الالتزام بتعليمات السياسة الحوثية الناقمة من الاقتصاد الوطني.