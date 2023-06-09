سلطات الإنقلاب في صنعاء تصدر تعميماً بإيقاف إحدى شركات الصرافة في مناطق سيطرتها

الجمعة 09 يونيو-حزيران 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - خاص

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أصدرت سلطات الانقلاب الحوثية في صنعاء الخميس 8 يونيو-حزيران تعميماً بإيقاف احدى شركات الصرافة في مناطق سيطرتها.



وذكرت وسائل إعلام حوثية بأن البنك المركزي الخاضع لسيطرة الجماعة الانقلابية في صنعاء اصدر تعميماً لكافة شركات ومنشآت الصرافة في مناطق المليشيات بإيقاف التعامل مع شبكة النجم لـ الحوالات المالية.



ولم يكشف التعميم الحوثي اسباب ايقاف المليشيات لشبكة النجم للحوالات المالية.

يذكر بان المليشيات الانقلابية كانت قد اصدرت تعميما سابقا خلال الايام القليلة الماضية توعدت فيه بإلغاء تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لأي شركة أو منشأة صرافة ترفض الالتزام بتعليمات السياسة الحوثية الناقمة من الاقتصاد الوطني.