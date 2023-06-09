مصر تجدد دعمها للحكومة اليمنية ووحدة اليمن وسلامة أراضيه

الجمعة 09 يونيو-حزيران 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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جددت جمهورية مصر العربية، التأكيد على دعم الحكومة اليمنية، وحرصها على وحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيها وعودة الامن والاستقرار وإحلال السلام.

جاء ذلك على لسان سفير جمهورية مصر العربية، احمد فاروق، خلال لقائه رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، ووفقا لوكالة سبأ الرسمية.

واستعرض اللقاء، مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية، والمواقف المشتركة تجاه عدد من القضايا، بما في ذلك التسهيلات المقدمة للجالية اليمنية في مصر، والحرص على تقديم مزيد من التسهيلات، إضافة الى الدور المصري الداعم لإحلال السلام في اليمن.

وأكد السفير المصري حرص القيادة المصرية على مراعاة ظروف اليمنيين المقيمين في أراضيها والتطلع الى تقديم مزيد من التسهيلات لهم في جميع الجوانب.

كما تطرق اللقاء، الى تنسيق المواقف إزاء استمرار تعنت مليشيا الحوثي ورفضها للجهود الإقليمية والاممية والدولية لإحلال السلام وتخفيف معاناة الشعب اليمني التي تسببت بها منذ اشعالها للحرب، واهمية تكامل كافة الجهود مع المساعي الحميدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية والامم المتحدة لتجديد الهدنة، والدخول في عملية سياسية شاملة بموجب المرجعيات المتفق عليها محليا والمؤيدة إقليمياً ودوليا.

وحمل رئيس الوزراء، السفير المصري نقل تحياته الى نظيره الدكتور مصطفى مدبولي، وتقدير اليمن قيادة وحكومة وشعباً للأشقاء في جمهورية مصر العربية على وقفتهم الأخوية الى جانب اليمن وشعبها في مختلف الظروف