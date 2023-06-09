مليشيا الحوثي توجه شركات الصرافة بوقف التعامل مع شبكة النجم للتحويلات المالية في مناطق سيطرتها

الجمعة 09 يونيو-حزيران 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أصدر البنك المركزي اليمني "النسخة الحوثية "بصنعاء تعميما بإيقاف، التعامل مع شبكة النجم للتحويلات المالية، والتي تعتبر من اكبر شبكات التحويلات في اليمن.

وفي التعميم الذي رصدة محرر اخبار مأرب برس، وجه منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية بوقف التعامل مع شبكة النجم للحوالات المالية. كما وجه القرار باستمرار التعامل مع شركة رشاد بحير للصرافة.

يذكر ان شبكة النجم من أكثر الشبكات المحلية للحوالات المالية استخداماً واوسعها انتشاراً.

وتمارس مليشيا الحوثي ضغوطا كبيره على منشآت الصرافة بمبررات تتكيف على اهوائها ومزاجيتها. نص البيان الأخوة / منشآت وشركات الصرافة الأخوة / شبكات التحويل المالية المحلية بعد التحية والتقدير ،،،،، بناءً على توجيهات البنك المركزي يتم ايقاف التعامل مع: – شبكة النجم للحوالات المالية.

ويستمر التعامل مع شركة رشاد بحير للصرافة صادر عن جمعية الصرافين اليمنيين 19 ذي القعدة 1444هـ الموافق 08 يونيو 2023م.

ولم يرد في التعميم مزيد من التفاصيل عن سبب ايقاف شبكة النجم للتحويلات المالية. وكان البنك المركزي في صنعاء الذي سيطرت عليه مليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا، قد نشر تعميما سابقا بأنه سيتم إلغاء تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لأي شركة أو منشأة صرافة في حال ارتكابها المخالفات الآتية: – إرسال حوالة فردية أو حوالة مدفوعات جماعية أو حوالة خارجية صادرة يكون فيها اسم المرسل مختلفاً عن اسم العميل الذي طلب من الشركة إرسال الحوالة. – سحب أو دفع حوالة لعميل ليس هو المستفيد الوارد اسمه في الحوالة. – العمل بأكثر من نظام صرافة آلي لشركة الصرافة، أو تنفيذ عمليات مالية خارج نظام الصرافة الآلي. – إصدار سندات أو إشعارات أو تقارير مالية لا تحمل اسم شركة الصرافة. – قيام شركة أو منشأة الصرافة بمزاولة أعمال الصرافة في موقع غير المرخص لها العمل فيه.