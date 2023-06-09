اللواء سلطان العرادة يوجه دعوة للقوى السياسية والمكونات الوطنية..

الجمعة 09 يونيو-حزيران 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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وجه عضو مجلس مجلس القيادة الرئاسي اللواءسلطان بن علي العرادة ، دعوة للقوى السياسية والمكونات الوطنية دعاهم من خلالها إلى العمل مع مجلس القيادة والحكومة كمنظومة سياسية متكاملة لاسقاط الإنقلاب واستعادة مؤسسات الدولة..معبراً عن شكره للأشقاء في المملكة العربية السعودية والأمارات العربية المتحدة على جهودهم وأدوارهم المشهودة وحرصهم على أمن واستقرار ووحدة اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء عقده اليوم الخميس الموافق 10/يونيو حزيران، مع رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ومعه نائب رئيس المجلس محسن باصرة ورؤساء الكتل البرلمانية. وقال اللواء العرادة أن الأوضاع القائمة تحتاج إلى جهدٍ كبير وإرادة قوية للتغلب على التحديات وتجاوز التباينات التي توثر على الأداء العام .

وأكد على أهمية قيام المؤسسات الدستورية بواجباتها والتئامها وفي مقدمتها مجلس النواب، حيث يتطلب من الجميع العمل كفريق واحد في المرحلة الراهنة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب، على أهمية عمل مؤسسات الدولة مجتمعة كون الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية تتطلب عمل المؤسسات والقيام بواجبها دون أية عوائق ..مشيراً إلى أن أي تباينات أو اختلافات إنما تقدم هدايا مجانية للحوثيين وتزيد من صلفهم وغرورهم وتحديهم للشعب اليمني والمحيط الإقليمي.

وأوضح البركاني، أن خيار السلام هو الخيار الأمثل وكان على الحوثيين ان يتلقفوا تلك المبادرة ويتعاملوا معها بايجابية وبعيد عن منطق الابتزاز والاشتراطات التي لايمكن التسليم بها او التعامل معها ..مؤكداً أن ممارسات الحوثي في حق الشعب اليمني والمنشآت الاقتصادية تدل على أنه غير راغب بالسلام ، مما يستدعي العمل لاتخاذ الاجراءات الرادعة.

إلى ذلك تحدث رؤساء الكتل السياسية عن الأوضاع الإقتصادية والعسكرية والسياسية ..مؤكدين العمل مع مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وزملائه الذين نعول عليهم انقاذ الوطن من ميليشيات الحوثي الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة وحقوق الناس المنهوبة ..مشددين على ضرورة تحديث الرؤية الوطنية والتنسيق الكامل بين المكونات السياسية والقوى الوطنية والأشقاء في تحالف دعم الشرعية لحماية المكتسبات والثوابت الوطنية والسير بالبلاد نحو بر الأمان .