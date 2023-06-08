اللواء العرادة يوجه دعوة للقوى السياسية والمكونات الوطنية

الخميس 08 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، الخميس، القوى السياسية والمكونات الوطنية إلى العمل مع مجلس القيادة والحكومة كمنظومة سياسية متكاملة لاسقاط الإنقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء سلطان العرادة، مع رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ومعه نائب رئيس المجلس محسن باصرة ورؤساء الكتل البرلمانية.

وأكد العرادة، على أهمية قيام المؤسسات الدستورية بواجباتها والتئامها وفي مقدمتها مجلس النواب، حيث يتطلب من الجميع العمل كفريق واحد في المرحلة الراهنة، وفق وكالة سبأ الحكومية.

ولفت عضو مجلس القيادة، إلى أن الأوضاع القائمة تحتاج إلى جهدٍ كبير وإرادة قوية للتغلب على التحديات وتجاوز التباينات التي توثر على الأداء العام.

بدوره، أكد رئيس مجلس النواب، على أهمية عمل مؤسسات الدولة مجتمعة كون الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية تتطلب عمل المؤسسات والقيام بواجبها دون أية عوائق.

وأشار البركاني، إلى أن أي تباينات أو اختلافات إنما تقدم هدايا مجانية للحوثيين وتزيد من صلفهم وغرورهم وتحديهم للشعب اليمني والمحيط الإقليمي.

وأوضح البركاني، أن خيار السلام هو الخيار الأمثل وكان على الحوثيين ان يتلقفوا تلك المبادرة ويتعاملوا معها بإيجابية وبعيدا عن منطق الابتزاز والاشتراطات التي لا يمكن التسليم بها او التعامل معها، مؤكداً أن ممارسات الحوثي في حق الشعب اليمني والمنشآت الاقتصادية تدل على أنه غير راغب بالسلام، مما يستدعي العمل لاتخاذ الاجراءات الرادعة.