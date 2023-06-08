عشرات الاطقم الحوثية تداهم قرى الحيمة في تعز وتختطف عددا من أبنائها

الخميس 08 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 351

داهمت عشرات الاطقم وعشرات المسلحين من مليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا، اليوم الخميس، منطقة الحيمة بمديرية التعزية في محافظة تعز.

وقالت مصادر محلية، ان الحملة الحوثية اختطفت عددا ً من أبناء الحيمة واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وبحسب المصادر، اتهمت المختطفين من أبناء الحيمة بأنهم "دواعش" وهي التهمة التي دأبت على إلصاقها بالمعارضين لها.

مشيرة بان الحملة المسلحة أثارت الخوف والفزع في صفوف الأهالي، خاصة النساء والأطفال.

وسبق أن قامت جماعة الحوثي الارهابية بحملة عسكرية مشابهة، الأسبوع الماضي، واعتقلت أحد أبناء المنطقة يُدعى "عبدالرحمن سرحان".

وكانت المليشيا الحوثية خاضت حرب مسلحة وتنكيل بحق أبناء الحيمة ومارست ابشع الجرائم من اعدامات ميدانية لعشرات المواطنين، كما انها هجرت العديد منهم مطلع العام2021