شاهد لاعبة يمنية تحصد لقب البطولة الدولية للكيك بوكسينغ تفاصيل

الخميس 08 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أحرزت اللاعبة اليمنية سهام عامر المركز الأول في البطولة الدولية للكيك بوكسينغ للسيدات المقامة في العاصمة الأردنية عمّان في يونيو الجاري.

وقالت عامر في تصريح لها، إنها حصلت على ميداليتين ذهبيتين في أسلوبي اللايت والسيمي بعد فوزها في 6 مباريات.

وأشارت عامر إلى أنها شاركت ممثلة عن اليمن ونافست أكثر من 120 لاعبة شاركت في البطولة بفئات الناشئين والكبار من 15 دولة عربية وأجنبية.

وأضافت “أنا فخورة بكل مشاركاتي وإنجازاتي وأسعى إلى تغيير النظرة السائدة في المجتمع اليمني الذي يعتبر ممارسة النساء للرياضة خطأ. وحققت عامر العديد من البطولات والميداليات المحلية والدولية أبرزها ذهبية الألعاب القتالية في بيلاروسيا 2017م.

يذكر أن اللاعبة الشابة سهام عامر، أول مدربة يمنية في رياضة الكيك بوكسينغ والألعاب القتالية، حيث بدأت بالتدريب في الأكاديمية الدولية للألعاب القتالية في مدينة صنعاء منذ العام 2015