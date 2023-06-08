وزير الأوقاف والإرشاد يدشن بدء أول عملية تفويج حجاج اليمن لعدد (140)حاجاً

الخميس 08 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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دشن وزير الأوقاف والإرشاد اليوم الخميس بدء عملية تفويج الحجاج اليمنيين جواً عبر مطار العاصمة المؤقتة عدن ،وعددهم ١٤٠ حاجاً، ضمن ما يقارب ٦٠٠٠ حاج.، جنوبي البلاد.

وبحسب مانقلتة وكالة الأنباء اليمنية سبأ فقد أكد وزير الأوقاف والإرشاد خلال عملية التدشين ومعه رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية، الكابتن ناصر محمود، أن حج هذا العام ١٤٤٤هـ، يسير وفق تخطيط مسبق له من اجل تقديم أفضل الخدمات لحجاج بلادنا، بحيث يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة. وثمن وزير الأوقاف اهتمام القيادة السياسية ومتابعتها الحثيثة لسير اجراءات تفويج الحجاج.

وأشاد الوزير شبيبة، بجهود العاملين في وزارة الأوقاف والإرشاد، والوزارات ذات الاختصاص، في سبيل تقدم افضل الخدمات للحجاج.

وأمس الأربعاء دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري، ومعه وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي حملة تفويج حجاج بيت الله الحرام للعام 1444هـ عبر ميناء الوديعة البري.

وشملت الحملة تقديم خدمات صحية وغذائية والسقيا، وتوفير أماكن استراحة ساهمت بها مؤسسات رسمية وخيرية وتجارية لخدمة أكثر من ثمانية عشر ألف سيتم تفويجهم عبر الميناء. وفي وقت سابق.

أكد وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش خلال ترأسه لاجتماع ضم رؤساء الأفواج بمقر مكتب شؤون حجاج اليمن، بأن كل اللجان مستعدة لأداء مهامها في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتم الانتهاء من وضع اللمسات النهائية لأبراج الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة والتأكد من استعداد شركات النقل لعمليات التفويج.