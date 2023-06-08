استشهاد إمراة وطفلين في أطراف محافظة الحديدة بلغم حوثي مموة

الخميس 08 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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استشهد اليوم الخميس 8يونيو/حزيران، طفلان وامرأة بلغم حوثي على شكل لعبة زرعته المليشيات الحوثية الإمامية الكهنوتية ملالي إيران الفارسية المجوسية على أطراف محافظة الحديدة .

وأكد مجاهد القب رئيس مؤسسة رصد للحقوق والحريات في تغريدة على صفحتة في تويتر رصدة محرر "مارب برس"" عن استشهاد إمرأة وطفلين من أحفادها بإنفجار لغمٍ مموه على شكل جسم كروي دائري".

وأضاف القب، إن اللغم الحوثي بشكل لعبة ما لفت إنتباه طفل فجلبه لمنزلهم في شمال غرب مطاحن البحر الأحمر وانفجر بهم .

وذكر مجاهد القب ، أن الآلاف من هذه الأجسام المتفجرة المموهه نشرتها ‎المليشيات الحوثية في كل المديريات التي كانت فيها أو التي توقفت فيها المعارك . وتعتبر مناطق محافظة الحديدة الأكثر تضررا جراء الألغام التي زرعتها هذه الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران المجوسية ، فلا يكاد يمر أسبوع دون وقوع ضحايا مدنيين واغلبهم أطفال ونساء جراء حقول وشبكات الألغام من هذه الجماعة .