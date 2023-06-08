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تنفيذ(100)عملية جراحية للشبكيةوالسائل الزجاجي في مأرب

الخميس 08 يونيو-حزيران 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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اختتم المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون بمدينة مأرب، اليوم الخميس الموافق 8 يونيو حزيران برنامج الطبيب الزائر للكشف والتدخل الجراحي لمرضى الشبكية والسائل الزجاجي، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية.

واطلع وكيل المحافظة علي الفاطمي، على نتائج برنامج الطبيب الزائر الذي قدم كشفاً طبياً لـ100 حالة مرضية بالاعتلال الشبكي والسائل الزجاجي، واجرى عمليات جراحية صغرى بالليزر وحقن الأباسطين لشبكة العين لـ20 حالة مرضية.

وأشاد الوكيل الفاطمي بالخدمات الطبية النوعية والمتميزة التي يقدمها المستشفى من أجل مكافحة العمى والتقليل من مخاطر أمراض العيون في مختلف تخصصاته..مثمناً الدور الإنساني لمركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية، في مختلف المجالات ومنها انشاء وتمويل تشغيل المستشفى. الجدير ذكره انه استفاد من خدمات المستشفى المجانية خلال الفترة من اغسطس 2022م حتى مايو 2023م عدد 44635مريضا.

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