بيان أمريكي خليجي يؤكد على دعم وحدة اليمن وسيادته والعملية السياسية

الخميس 08 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، ودول في مجلس التعاون الخليجي، دعمهما لسيادة اليمن، واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، ودعمها لمجلس القيادة الرئاسي.

وأكد البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، أهمية جهود السلام المستمرة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد هدنة أبريل 2022 والهدوء الذي ترتب عليها.

وعبرت أمريكا ودول الخليج، عن تقديرها الفائق للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومبعوث الأمم المتحدة ومبعوث الولايات المتحدة في هذا الصدد.

وحث البيان، المليشيات الحوثية على اغتنام هذه الفرصة والاستفادة من الأشهر الـ 14 الماضية الأكثر هدوءً واستقراراً لتقديم الإغاثة لملايين اليمنيين.

وشدد الوزراء، على أهمية الاستمرار في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني في جميع مناطق اليمن وتقديم الدعم الاقتصادي والتنموي في جميع أرجاء البلاد..مؤكدين دعمهم للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لمواجهة التهديد البيئي والاقتصادي الذي تمثله ناقلة النفط "صافر" قبالة سواحل اليمن. وعبر المجتمعون، عن أملهم في رؤية عملية سياسية يمنية - يمنية شاملة تفضي إلى وضع نهاية دائمة للصراع وتستجيب لدعوات اليمنيين للعدالة والمساءلة والمحاسبة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وتضع البلاد على طريق التعافي.