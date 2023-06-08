رئيس مجلس القيادة الرئاسي يطالب المجتمع الدولي وقف انتهاكات مليشيا الحوثي التي تمارسها ضد انشطة القطاع الخاص

الخميس 08 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي أن مليشيا الحوثي تمارس انتهاكات وإجراءات تعسفية ضد انشطة القطاع الخاص، والتكسب من اقتصاد الحرب دون اكتراث للتداعيات الوخيمة لتلك الاجراءات مطالبا المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات التي يمارسها الحوثيون ، بما في ذلك الاجراءات التعسفية.

جاء ذلك خلال،لقائة اليوم الخميس، بوزير خارجية الولايات المتحدة الاميركية انتوني بلينكن.

وفقا لما نقلتة وكالة الأنباء اليمنية سبأ فقد ذكر العليمي، بالمبادرات الرئاسية والحكومية لتخفيف المعاناة الانسانية في عموم البلاد، مشيدا بدور الولايات المتحدة، ومبعوثها الخاص من اجل تجديد الهدنة، وانهاء المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية.

وجدد العليمي، دعوتة للمجتمع الدولي والاشقاء في المملكة العربية السعودية، الى مضاعفة الجهود والضغوط المشتركة على مليشيا الحوثي من اجل تحقيق السلام العادل وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وطنياً واقليمياً ودولياً، وخصوصاً القرار 2216.

وتطرق اللقاء الى المساهمات الاميركية المقدرة على صعيد محاربة تهريب الاسلحة الايرانية، والمواد المخدرة الى المليشيات الحوثية، وجماعات العنف في المنطقة، وتاكيد الشراكة الاستراتيجية بين الجمهورية اليمنية، والولايات المتحدة بمجال مكافحة الارهاب، في ظل التخادم القائم بين المليشيات الحوثية وتنظيمي القاعدة وداعش.

كما تطرق ، الى مستجدات الاوضاع اليمنية، والدعم المطلوب لتعزيز الاصلاحات الاقتصادية والخدمية، والجهود الاقليمية والدولية لاحياء مسار السلام في ظل تعنت المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

من جانبه اكد وزير الخارجية الاميركي، انتوني بلينكن، التزام الولايات المتحدة بدعم مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، ومواصلة تدخلاتها الانسانية، والانمائية على كافة المستويات. كما اكد الوزير بلينكن، حرص واشنطن على دعم الجهود الجارية لاطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق الامن والاستقرار والسلام.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، وسفير اليمن لدى المملكة العربية السعودية، الدكتور شائع الزنداني، كما حضرها عن الجانب الاميركي، مساعدة وزير الخارجية باربرا ليف، وسفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفين فايجن.