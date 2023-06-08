تصريح عاجل لوزير الخارجية السعودي بشأن تطبيع العلاقة مع إسرائيل

الخميس 08 يونيو-حزيران 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الخميس، أن التطبيع إسرائيل المنطقة، في حين أنه شدد على أنه يجب معالجة القضية الفلسطينية أولا.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في ختام اجتماع التحالف الدولي ضد "داعش"، قال الأمير فيصل بن فرحان: "التطبيع يصب في مصلحة المنطقة لكن يجب معالجة القضية الفلسطينية أولا".

من جهته، أوضح بلينكن أن "الولايات المتحدة ستلعب دورا رئيسيا لتوسيع عمليات التطبيع مع إسرائيل".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "نعمل على تكامل إسرائيل في الشرق الأوسط وعملنا على تعميق الاتفاقات الموجودة أصلا