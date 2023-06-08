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مصادر إسرائيلية تكشف أسرارا خطيرة عن قتل الجندي المصري 3 عسكريين إسرائيليين

الخميس 08 يونيو-حزيران 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات
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انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لناشطة إسرائيلية تتحدث عن تورط الجيش الإسرائيلي في تهريب المخدرات عبر الحدود مع مصر

وتضمن الفيديو الذي نشره أستاذ اللغة العبرية بجامعة "عين شمس" المصرية محمد عبود، حديث لناشطة إسرائيلية يمينية متطرفة قالت فيه بأنها تعلن عن أمر خطير يتمثل بإصدار قادة الجيش الإسرائيلي أوامر لجنودهم بالتغاضي عن عمليات التهريب التي تقوم بها العصابات على الحدود.

وأشار عبود إلى أن قصة تهريب المخدرات نقطة مهمة للغاية في الحادث الحدودي، خاصة أن منصات التواصل الاجتماعي العبرية تتناقل أحاديث عن تورط الجيش وجهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الشاباك) في تسهيل عمليات التهريب، مقابل تجنيد أفراد العصابات، والحصول على معلومات أمنية منهم.

وتشير معلومات بأن الجندي المصري محمد صلاح الذي قتل 3 عسكريين إسرائيليين على الحدود كان يتصدى لعملية تهريب. وتقول الناشطة أن هناك العديد من التحذيرات للجيش الإسرائيلي بخصوص التعاون مع مهربي المخدرات

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